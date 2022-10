Kristiansen: – Jeg tar av meg hatten

Viggo Kristiansen sier at han sitter igjen med en veldig god følelse, etter at Riksadvokaten i dag kom med sin avgjørelse om at han bør frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia i 2000, skriver Fædrelandsvennen.

Kristiansen skryter av den nye etterforskningen som er gjort.

– Jeg tar av meg hatten for etterforskningen som nå er gjort. Dette gir meg et lite snev av tro på systemet igjen, sier han til avisa.