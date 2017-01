– Vi kan ikke fortsette som dette. Vi må roe ned innkjøpene litt, sier kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør, Lars Pedersen, til NRK.

I 1995 lå Kristiansand under landsgjennomsnittet med 220 kilo søppel per person i året.

20 år senere ligger sørlendingene langt over landsgjennomsnittet på 438 kilo per person.

I 2016 kastet folk i Kristiansand 553 kilo per person, viser ferske tall fra Avfall Sør. Det er 11 kilo mer søppel per person enn året før.

Flere leverer på gjenvinningsstasjoner

En av årsakene til økningen er at flere leverer til gjenvinningsstasjonene, mener Pedersen.

Kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør Lars Pedersen. Foto: Geir Egeland / NRK

– Vi har en lang og god kultur for bruk av gjenvinningsstasjoner i Kristiasnand. For 20 år siden leverte vi nesten alt i dunkene hjemme. Nå leverer vi over 50 prosent på gjenvinningsstasjoner og returpunkter, sier han.

Selv om kristiansandere kvitter seg med mer søppel enn landsgjennomsnittet, påpeker Pedersen at det ikke betyr at de er noen verstinger.

– Nei, vi er ikke verstinger. Avfallsmengden øker jevnt og trutt, mest på grunn av forbruket vårt. Vi kjøper veldig mange ting og vi er mestere i å pusse opp. Det ser vi her på stasjonen. Vi får veldig mye treavfall og restavfall, sier Pedersen.

Oppussingsgale nordmenn sørger for at enorme mengder med treavfall blir levert inn på gjenvinningsstasjonene rundt om i landet. Foto: Geir Egeland / NRK

Øker hvert år

100 kilo treavfall i året per innbygger bekrefter trenden om at nordmenn liker å pusse opp.

– Det er jo ikke bra at vi genererer så mye avfall hvert år. Samtidig klarer vi jo ikke å bo i hus med 70-tallsstil, sier Lise Ladefoged som er en av mange på gjenvinningsstasjonen i Kristiansand mandag formiddag.

Forbruket både i Kristiansand-regionen og på landsbasis øker hvert eneste år. Ifølge Avfall Sør er det ingenting som tyder på at økningen vil stoppe.

– Det er helt sikkert riktig det. Det meste har jo emballasje rundt seg nå. Uansett hvor man kjøper ting får man jo masse papir, plast og isopor, sier Birger Fjelldsgaard som fikk kvittet seg med noen kilo avfall mandag.