Denne sommeren er det liten tvil om at Sørlandet er et av de store feriestedene for nordmenn.

I Markensgate, Kristiansands mest travle handlegate, er det lite som tyder på at vi er midt i en epidemi.

Helt til man ser to personer i gule vester som bærer rundt på hvite flasker.

– Litt Antibac? Det er godt dere passer på. God sommer!, smiler Isak Edin (26) mens han heller håndsprit i hendene til forbipasserende.

GULE VESTER: Dina Marie Nielsen Danielsen (21) og Isak Edin (26) er to av Kristiansands trivselsvakter. Foto: Christina Cantero / NRK

Norges svar på Syden

Edin er en av fire personer som er ansatt som «trivselsvakt» i Kristiansand. Målet er å begrense smitten.

– Det er for det meste turister vi kommer i kontakt med, forteller studenten.

– Det er mange dansker, rogalendinger og bergensere her. Kristiansand har jo blitt Norges svar på Syden denne sommeren, smiler han.

I seks timer hver dag går han opp og ned den folkerike gågata sammen med kollega Dina Marie Nielsen Danielsen (21) for å tilby dråper med håndsprit.

Ingen av dem hadde sommerjobb frem til de fikk en telefon fra kommunen om å komme på intervju til de nyopprettede stillingene.

TAR IMOT: – Det er bedre å ta Antibac én gang for lite, enn én gang for mye, sier Linda Maribo fra Hedmark. Her med Hans Markus Isaksen og Gunn Mariann Arnesen fra Arendal. Foto: Christina Cantero / NRK

– En vennlig og sørlandsk måte

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr synes tiltaket i Kristiansand er viktig.

– Dette heier jeg på. Grunnen til det er at vi nå er inne i en lavgradig unntakstilstand som kanskje varer i et år til. Da er det flott at noen på en vennlig måte minner oss på at koronaen på ingen måte er over.

– Og vi er jo en av de store turistdestinasjonene i Norge nå. Det er flott at vi kan vise at vi tar dette på alvor, på en vennlig og sørlandsk måte.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Flere byer med lignende tiltak

Kristiansand er langt fra den eneste byen som har innført egne tiltak i møte med turister og korona.

Fra og med neste uke innfører Visit Oslo et lignende tiltak som i Kristiansand, der turistverter går rundt i byen for blant annet å tilby Antibac.

I Kragerø har de hatt egne koronaverter både i bybilet og på utestedene på kveldstid.

Det samme har Stavanger. De følger situasjonen fortløpende, og har foreløpig ikke sett behovet for egne «koronavakter».

– Vi er vant til cruiseturister, og det har vi jo ikke nå, sier smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannesen.

Den største utfordringen i Stavanger er utelivet, opplyser han.

– Vi har vakter på kvelden i forbindelse med utelivet. Kommunen kan lage gode tiltak, men hvis ikke befolkningen samarbeider, vil det jo ikke fungere. Blir det for seint, blir det vanskeligere, sier Johannesen.