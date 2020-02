– Det er spesielt. Vi ville ikke ha søkt om å få inn ville jerver hvis ikke det var for at de ellers skulle avlives, sier veterinær Rolf Arne Ølberg i Kristiansand Dyrepark.

– Her kan de leve gode liv og ha det godt. Vi har hatt jerver her i mange år, og de trives.

Miljødirektoratet har avslått søknaden.

– Vi har gitt avslag på dyreparkens søknad om å motta jervevalper. Bakgrunnen for dette er et generelt regelverk som tilsier at vi ikke setter ville dyr i fangenskap, sier fungerende seksjonsleder Susanne Hanssen.

Hiuttak

Jerven er rødlistet, samtidig som den er det rovdyret i Norge som dreper flest sau.

Av hensyn til sau og andre beitedyr har Stortinget derfor bestemt at det ikke skal være mer enn 39 kull i året.

Lisensjakten er ikke nok for å holde bestandsmålet.

De siste tre årene er 22 kull hentet ut fra hi. Metoden er omstridt.

HIUTTAK: Ansatte i Statens naturoppsyn utfører avliving av jervevalper. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Eivind Faldet / Statens naturoppsyn

Fangenskap

Kristiansand Dyrepark har klaget på avslaget fra Miljødirektoratet. De har søkt om å få inn to jerveunger.

– Når alternativet er at de skal avlives, så er det jo litt merkelig at vi ikke får tillatelse, sier Ølberg.

Dette er ikke første gang dyreparken søker om tillatelse til å få inn ville dyr. Foreldreløse otere, gaupeunger og en elgkalv har tidligere blitt hentet inn på samme måte.

– Det er unødvendig å avlive to valper når vi har mulighet til å ta dem imot, mener Ølberg.

Miljødirektoratet kan gi unntak fra regelverket om at ville dyr ikke skal i fangenskap, men ser ikke grunnlag for det i dette tilfelle, ifølge seksjonslederen.

Jervene som allerede er i Kristiansand, kommer fra andre dyreparker.

Jerv Foto: Hans Erik Weiby/NRK Ekspandér faktaboks Jerv er en rovdyrart i mårfamilien, og det største mårdyret i Norge.

Den er en snikende og var jeger som holder til i høyfjellet langs grensa til Sverige og Finland fra Hedmark og nordover, men også i høyfjellet i Sør-Norge.

Den lever blant annet av rein, sau og smågnagere. Den norske bestanden er på rundt 350 voksne dyr.

Jerven har status som sterkt truet i Norsk rødliste. Les mer.

– Reservepopulasjon

Dyreparken ønsker å få inn jervevalpene fordi det vil gi nye gener til det europeiske samarbeidet de er en del av. Det går ut på at de ivaretar en sunn jervebestand i de europeiske dyreparkene.

Hvis det noen gang skulle bli behov for å sette dem ut igjen i naturen, argumenterer dyreparken for at de kan bidra.

– Hvem vet hvordan situasjonen er om 100 år? Vi vil ha en populasjon av jerver i Europa som er mest mulig genetisk frisk og sunn.

Miljødirektoratet viser til at det ikke er behov for å avle på jerv i fangenskap for så å sette dem ut igjen i naturen.

– Norsk forvaltning skal også sørge for genutveksling mellom jervebestander i Skandinavia og Finland/Russland, sier Hanssen.