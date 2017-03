KrF vil satse stort på Sørlandet

KrF vil danne et stort nytt nasjonalt selskap for satsing på fiber og elektrisitet offshore, skriver Fædrelandsvennen. Det kan gi flere hundre arbeidsplasser på Sørlandet. Forslaget ble lansert under fylkesårsmøtet til Aust- og Vest-Agder KrF i Kristiansand lørdag.