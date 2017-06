KrF krever mer penger til domstolene

Ledere for en rekke domstoler i landet fortviler over den negative økonomiske utviklingen som domstolene nå opplever.

Domstolene har vært pålagt kutt og effektivisering de siste årene og må spare millionbeløp.

Flere domstolsledere i landet reagerer og mener kuttene er svært bekymringsfulle og går på rettssikkerheten løs.

Går ut over rettssikkerheten

Sorenskriver Yngve Svendsen er bekymret for rettssikkerheten som følge av domstolenes dårlige økonomi. Foto: NRK Sorlandet

Sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand tingrett mener pengekutt går ut over rettssikkerheten.

– Vi er allerede underbemannet med fem saksbehandlere, vi har to dommere for lite og nå må vi kutte enda mer, sier en fortvilet sorenskriver.

Domstolsledere i Rogaland har skrevet brev til sine stortingspolitikere på Rogalands-benken og hevder kutt i økonomien fører til nedbemanning og lengre saksbehandlingstider.

Sorenskriver Unni Sandbukt i Nord-Troms tingrett. Foto: Kristine Østvold / NRK

Og sorenskriver Unni Sandbukt i Nord-Troms tingrett beskriver situasjonen som dramatisk.

De neste to årene må Nord-Troms tingrett kutte utgiftene med 1,3 millioner.

– Jeg vil beskrive situasjonen som relativt dramatisk. Vi har ingen ansatte å avgi. Vi skal gjøre en analyse, men akkurat nå ser jeg ikke hvor vi skal hente disse millionene enn å kutte i bemanningen, sier hun.

Holder ikke med 10 millioner

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er fullstendig klar over at domstolene i Norge trenger mye mer enn KrFs krav på 10 millioner kroner ekstra i året, men han mener dette er en god begynnelse i forhold til å snu den negative økonomiske spiralen for domstolene.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder KrF deler domstolenes bekymring for økonomien. Foto: Terje Haukenes

– Det er viktig å få dømt de som skal dømmes kjapt og det er viktig for den som er tiltalt å kunne få gjennomført domsavsigelsen raskt. Derfor krever nå KrF 10 millioner kroner ekstra til domstolene i revidert budsjett. Det betyr 5 millioner kroner nå i 2017 og 10 millioner kroner ekstra for hele neste år, sier Ropstad.

– Tror du KrF får gjennomslag for kravet?

– Det er få midler som fordeles i revidert og det er mange andre saker som kanskje gir større profilering, men jeg tror at alle partier ser at det trengs et løft for domstolene og at vi må anerkjenne den viktige jobben de gjør. Så jeg har et håp om at vi skal få dette til, sier Ropstad.

Håper på bedre tider

Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven i Aust-Agder tingrett håper på bedre økonomiske vilkår for sin domstol. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven i Aust-Agder tingrett er positiv til KrFs krav, men uttrykker også bekymring på lik linje med sine kollegaer andre steder i landet.

Hun sier budsjettkuttene rammer Aust-Agder hardt.

– Etter å ha vært underbemannet i mange år, så fikk vi et nytt dommerembete i 2015. Men det er betenkelig at det allerede året etter ble fjernet en stilling. Hvis den økonomiske situasjonen for oss blir lik neste år, så risikerer vi å miste ytterligere to dommerembeter. Saksbehandlingstiden vil bli mye lengre og publikum vil ikke få avgjort sine saker til rett tid, sier hun.

Hvis Ropstad får gjennomslag for KrF's krav blir det opp til domstolsadministrasjonen å fordele pengene.

Da håper sorenskriver Aanensen Kleven i Aust-Agder tingrett på flere dommerstillinger.

– Da håper vi at vi får flere dommerstillinger og det vil gjøre at vi kan gi et bedre tilbud til publikum. Jo flere stillinger vi får, jo bedre blir rettssikkerheten overfor publikum, sier Kleven.