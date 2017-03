KrF ber om porno-råd

Fem KrF-representanter, blant dem partileder Knut Arild Hareide, står bak representantforslaget, som altså har til hensikt å forhindre at barn eksponeres for porno.

– Norske barn er blant dem som er mest utsatt for pornografi. Som stortingspolitiker får jeg gjentatte henvendelser om å hjelpe foreldre, sier en av de andre forslagsstillerne, Kjell Ingolf Ropstad, til NTB.

– Dette området har vært preget av berøringsangst, og nå bør politikerne gripe inn, tilføyer han.

Fire tiltak

Ropstad mener et bredt sammensatt utvalg med ungdom, teknologer og forskere sammen bør klare å finne gode tiltak.

– Jeg mener det er viktig å gå inn i disse problemstillingene på en grundig måte, sier han.

KrF gjentar forslaget om å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på pornofilter samt at pornonettsteder uten alderskontroll bør blokkeres. I tillegg bes regjeringen sikre at grunnskolen blokkerer for pornografi i skoletiden.

– Vi bør lære av andre land som er offensive på å beskytte barn mot pornografi. Storbritannias tiltak for å få internettleverandørene til å tilby pornofilter, samt alderssperre, er tiltak vi håper på flertall for, sier Ropstad.

Kritisk

Da KrF sist fremmet ideen om et pornofilter i fjor høst, hevdet IKT-Norge at forslaget er i strid med EU-regler om såkalt nettnøytralitet.

– Et filter som Ropstad etterlyser, vil enten være lett å omgå eller meget inngripende og fungere som overvåking av nettbruk i familien på nivå med løsninger vi beskylder Kina og andre regimer for å ha i bruk, sa IKT-Norges Torgeir Waterhouse til NTB.

Han la til at det finnes løsninger på markedet som kan brukes direkte på utstyr barn bruker, men framholdt at et filter uansett ikke kan erstatte dialogen mellom foreldre og barn.

En fersk rapport fra Medietilsynet viser at barn ser tidligere på porno enn før. Halvparten av gutter mellom 9 og 16 år bruker porno- eller sexsider, mens 12 prosent av jentene gjør det samme.