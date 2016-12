Krever nytt Frp-nominasjonsmøte

Lederne for Frps lokallag i Arendal, Froland, Risør og Vegårshei har sendt krav til Frp sentralt om nytt nominasjonsmøte. Lokallagene er frustrert over at tre av Frps representanter stemte for ett Agder i fylkestinget, deriblant Åshild Bruun-Gundersen, som er utpekt som partiets toppkandidat ved stortingsvalget neste høst.