Krever beklagelse av avis for Viggo Kristansen-brev

Flere har reagert på at avisen trykket Kristiansens brev i sin helhet.

– Det er det som gjør at jeg og veldig mange andre reagerer, nemlig at det ikke har vært redaksjonell jobbing med saken, sier Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen, som er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Kristiansand.

Søndag kveld publiserte Fædrelandsvennen et brev signert drapsdømte Viggo Kristiansen.

«Tusen takk! Jeg må bare få si at jeg er overveldet av den gode stemning og positive mottakelse dere har gitt meg, nå som jeg er hjemme igjen.»

Slik innleder Kristiansen brevet han sendte til avisen.

Takket for mottakelsen

I brevet takker Kristiansen for den overveldende gode mottakelsen han skriver han har fått i Kristiansand, etter at han slapp ut av fengsel.

– Man har publisert det «bang», som om det var et brev fra kongen, med bilde av mannen og bilde av overskriften uten å gjøre noen andre vurderinger.

Arnesen mener at avisen gjør seg selv til et mikrofonstativ for Kristansen.

– Det er en sensitiv sak i Kristiansand, dette – og den burde behandles sensitivt også av regionavisene, mener hun.

Viggo Kristiansen er hjemme igjen i Kristiansand etter at han ble løslatt fra fengsel i forrige uke. Han har sittet over 20 år i fengsel dømt for Baneheia-drapene. Foto: Leif Dalen / NRK

Avisens journalister reagerer

Også internt hos Fædrelandsvennen har publiseringen skapt reaksjoner.

– Som journalister er det viktig i alle saker å stille kritiske spørsmål, og ettergå udokumenterte påstander. Det ble det overhodet ikke gjort i denne saken, sier klubbleder Janne Birgitte Prestvold.

Flere av journalistene i avisen har reagert på publiseringen av brevet, ifølge klubblederen.

– Som lokalavis er vi mye tettere på de berørte i denne saken, på begge sider, så der har vi et ekstra ansvar. Det ansvaret er det viktig at vi forvalter på en bedre måte enn det som ble gjort nå, sier Presvold.

Hun forteller at det er måten brevet er publisert på som skaper reaksjoner.

– Vi mener også det har nyhetsverdi å få frem hvordan han har opplevd å komme tilbake til Kristiansand, men at det får stå alene, på den måten det gjør, det er det vi har reagert på.

Vil ikke beklage

Redaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad mener det var riktig å publisere brevet fra Kristiansen.

Han påpeker overfor NRK at dette er første uttalelse fra Viggo Kristansen etter at han kom hjem til Kristiansand.

– Hadde Kristiansen gått inn i saken og skyldspørsmålet og liknende hadde det vært veldig annerledes for oss, og ikke mulig å publisere på den måten.

Avisen kommer ikke til å beklage at de publiserte brevet fra Viggo Kristiansen. Men sjefredaktøren sier at de lytter til kritikken som har kommet i kjølvannet av publiseringen.

– Med Baneheia-saken så er vi veldig vant til å få reaksjoner, og det ville vært veldig dumt av meg som redaktør å ikke lytte til reaksjonene.

Sjefredaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad sier avisen har fått reaksjoner på publiseringen av brevet. Men de kommer ikke til å beklage at de publiserte brevet i sin helhet. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Dette sier Redaktørforeningen

Leder i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, mener det var greit å publisere brevet.

– Jeg mener det må være anledning til å formidle Viggo Kristiansen subjektive tanker rundt det å vende tilbake til hjembyen sin etter å ha sonet 21 år i fengsel, sier Jensen.

– Er det problematisk at avisen har publisert brevet?

– Ja, det er selvsagt problematisk, i den forstand at trolig uansett hvordan hans tanker formidles, så vil det oppleves som svært ubehagelig for noen og det vil skape heftig debatt, slik vi nå ser, sier Jensen.

Tidligere leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU) og generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, sier dette om publiseringen av brevet.

– Det er naturlig at noen reagerer. Det betyr ikke nødvendigvis at det bryter med god presseskikk, sier Kokkvold.