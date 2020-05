Kreative besøk gir mer livsgnist

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Beboerne er her i den siste delen av livet. Da betyr det mye å få se sine kjære, sier enhetsleder ved Froland sykehjem Anne Lyngroth.

Hun forteller at det skjærer i hjertet å se at beboere og pårørende savner hverandre så mye. Derfor har de prøvd å gjøre noe med det.

Ulike løsninger for ulike beboere

Da NRK besøker sykehjemmet er det flere familiemøter på gang. Det høres både prat og latter.

Siden det som fungerer for én beboer, ikke nødvendigvis gjør det for en annen, har sykehjemmet lagt til rette for ulike møter.

Én beboer sitter i en rullestol på innsiden av et grønt nettinggjerde, mens to pårørende sitter utenfor. Med kun et gjerde og litt avstand imellom, er det gode muligheter for en god prat.

– Det er hyggelig å se deg igjen og ikke bare digitalt, sier én av de pårørende.

– Ja jeg sitter her alene vettu, svarer beboeren.

Pårørende Ingunn Roppen Fjærbu, synes møteformen fungerer bra.

– Jeg er veldig fornøyd med slik de ansatte rigger det til, sier hun.

Ingunn Roppen Fjærbu besøker en av beboerne på sykehjemmet. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Et annet sted utenfor sykehjemmet er det satt opp et nyinnkjøpt bord med to stoler. Stolene er plassert på sidene som gir lengst avstand mellom de som nå skal møtes. Det er en beboer på 89 og hennes datter.

– Er det ikke gildt å komme ut, spør datteren.

– Ja, svarer moren og smiler.

En mor og datter møtes ved et bord på gårdsplassen utenfor sykehjemmet. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Byr på noen utfordringer

Ifølge sykehjemsledelsen har beboerne fått mer livsgnist nå som de får møte sine nærmeste ansikt til ansikt.

Enhetsleder Lyngroth forteller at å skape slike møter byr på noen utfordringer fordi det er en del hensyn som må tas.

Samtidig mener hun det er viktig.

– Det gir beboerne en fantastisk gevinst, sier hun.

Enhetsleder ved Froland sykehjem Anne Lyngroth, sier det skjærer i hjertet å se hvor mye beboere og pårørende savner hverandre. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

På demensavdelingen har de åpnet for vindusbesøk. Vinduet til en 91 år gammel beboer, er åpnet. Utenfor sitter tre pårørende i campingstoler.

– Fikk du en god lunsj i dag mamma?

– Lapskaus, og den var god, svarer moren vinduet.

Datter Sigrun Hovatn skryter av tiltaket.

– Jeg synes sykehjemmet har vært flinke til å finne kreative løsninger. Vi føler hun er veldig godt ivaretatt, sier hun.

En beboer får prate med tre av sine kjære som sitter i campingstoler noen meter unna. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Vil sette opp besøkstelt

Mens Froland sykehjem allerede har eksperimentert med ulike løsninger, er det andre som jobber med saken.

I Arendal er det planer om å sette opp besøkstelt utenfor sykehjemmene.

– Vi ser for oss et telt på utsiden der beboerne kan få treffe sine pårørende. De skal ikke nødvendigvis bare være i teltet, men også kunne bevege seg i området rundt. Dette må skje innenfor reglene som går på kontakt, sier ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap).