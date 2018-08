– Det danner ikke et særlig godt bilde av Arendal Frp som et lokalparti. Det er mange dyktige politikere i partiet, men fra Facebook-gruppen er alt man sitter igjen med konspirasjoner og regelrett løgn. Det er mye rart i kommentarfeltene som står helt uimotsagt.

Det sier Fredrik Juel Hagen i Fpu til NRK.

Ungdomspolitikeren fyrer løs mot Arendal Fremskrittsparti i en kronikk som ble publisert i Agderposten mandag.

Med overskriften «Frels oss fra Arendal Frp!» skriver Juel Hagen at partiet farer med alternative sannheter.

«Deres fremtreden på Facebook skaper en avsmak som smitter over på andre dyktige Frp politikere lokalt og nasjonalt», skriver Juel Hagen i kronikken.

Konspirasjonsteorier om terrorangrep

Juel Hagen viser blant annet til at partiet deler artikler fra kontroversielle nettsteder, samt lokallaget sitt Facebook-innlegg om at Tommy Robinson, tidligere leder for English Defence League, ble løslatt fra fengsel.

– Det er kanskje greit å si som privatperson, men når du skal uttale deg på vegne av et lokallag med flere hundre personer, så kan du ikke gjøre slik uten forankring.

Ungdomspolitikeren reagerer også sterkt på at det flere ganger har vært kommentarer som går på konspirasjonsteorier om terrorangrepene i Norge 22. juli 2011.

Mange av kommentarene blir stående helt uimotsagt fra partiet selv i kommentarfeltene, ifølge Juel Hagen.

– Du kan ikke ta ansvar for andres meninger, men du må i hvert fall si at det ikke er akseptabelt. Når folk kommer med regelrett løgn, må du ta dem på det.

Fredrik Juel Hagen reagerer blant annet på dette Facebook-innlegget, hvor Arendal Frp applauderer at Tommy Robinson fra English Defence League er løslatt fra fengsel. Foto: Skjermdump/Facebook

Følger med

Etter det NRK erfarer følger Frp sentralt med på Facebook-siden til Arendal Frp.

Senest i fjor havnet lokalpartiet under lupen til Helge André Njåstad, leder av Frps organisasjonsutvalg. Mandag henviser han til fylkesleder Christian Eikeland.

– Jeg synes det er bra at man har lokallag som er aktive på Facebook. Også synes jeg det er bra at noen er tydelige på ytringsfriheten. Den står sterkt i partiet og den må stå sterkt. Så er det kanskje enkelte ting som enten kan tolkes i en helt annen setting, enn det innholdet har vært, eller som kan tolkes av politiske motstandere på den måten de ønsker å tolke det på, sier Eikeland.

– Har dere fått noen signaler fra Frp sentralt angående Facebook-driften?

– Jeg har ikke lyst til å svare ja eller nei på det. De er veldig tydelige på at prosesser som dette skal ordnes på lavest mulig nivå. Det er derfor jeg har lyst til å komme til Arendal for å ta en runde med dem. Jeg tror det kan være greit å møte styret og gruppen i Arendal for å ta en liten samtale rundt dette.

Christian Eikeland, fylkeslagsleder for Frp i nye Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Internt bråk i fjor

Mye av fjoråret var preget av internt bråk i Arendal Frp.

Det hele startet da Åshild Bruun-Gundersen vant nominasjonsprosessen mot veteranen Ingebjørg Godskesen, og ble partiets toppkandidat til stortingsvalget.

Andreas Arff, leder i Arendal Frp. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Situasjonen tilspisset seg da den nye toppkandidaten stemte for sammenslåing av Agder-fylkene og dermed gikk imot fylkespartiets standpunkt.

Flere medlemmer ble ekskludert eller truet med eksklusjoner for å ha brutt partiets etiske retningslinjer i sosiale medier og leserinnlegg. I juni i fjor besluttet fylkespartiet å kaste hele styret i Arendal Frp.

I september i fjor ble Andreas Arff valgt til leder og utpekt som den som skulle skape ro i lokalpartiet. Nå blir altså «redningsmannen» og det nye styret beskyldt for å spre konspirasjonsteorier og løgn på Facebook-siden.

Lederen er en dem som har ansvar for publiseringer på Facebook-siden til Arendal Frp, men vil ikke la seg intervjue. Andreas Arff skriver dette i en tekstmelding til NRK:

Andreas Arff: AA Vi har som prinsipp i Frp og ikke gå ut i media mot hverandre. Ønsker derfor ikke å dra dette mer ut. Arendal Frp står opp for ytringsfriheten. Vi synes det er trist at denne Fredrik Juel ønsker at vi skal holde munnen lukka.

NRK har vært i kontakt med gruppeleder i Arendal Frp, Anders Kylland. Han ville ikke kommentere saken.