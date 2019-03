Kraftig nedbør på vei mot Sør-Norge

– Skalk lukene, nå er mye nedbør på vei inn mot Sør-Norge! Det blir mildvær og ventes opp mot 50 mm i løpet av halvannet døgn, melder Meteorologisk institutt.

Lavtrykket som ligger mellom England og Norge rykker stadig nærmere onsdag ettermiddag.

Hardest vil det gå utover Agder-fylkene. Det meste av Sørlandet og kyststrøkene får regn. I innlandet og høyere strøk av Østlandet blir det trolig snø.

Vegtrafikksentralen advarer om vanskelige kjøreforhold i hele seks fylker.

I løpet av fredagen trekker lavtrykket mot Sverige.

Kuldegrader

Samtidig som lufttrykket beveger seg over grensen, faller også temperaturene i den østlige delen av landet.

Forskjellen blir stor fra de milde temperaturene som har preget sørlige deler av landet den siste tiden. I februar ble det satt varmerekorder i de fem fylkene Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland.

Lavtrykk i vest

Vindretningen endrer seg fredag. Nedbøren deler seg i to og vil gi en god del regn i den sørlige delen av Vestlandet. Samtidig er det pålandsvind i området som kan gi litt nordvestlig vind. Det kan komme noen snøbyger på Nordvestlandet.

Lørdagen byr derimot på bra vær i hele Sør-Norge. Det kommer et nytt lavtrykk på Vestlandet sent lørdag kveld som glir over i søndagen. Dette passerer og beveger seg sørover mot Danmark.

Strålende solskinn i nord

Trøndelag har hatt godvær de siste dagene, men i løpet av torsdagen skyer det litt til. Et lavtrykk berører da den sørlige og østlige delen av fylket, som kan gi litt snø i området. Været blir langt lettere når vi kommer inn i helgen.

Lenger nord i landet er det ventet langt lettere vær gjennom hele helgen. Nordland får det aller fineste været. Her kan man trygt finne fram solbrillene.

I Troms og Finnmark er det kaldt vær og kan det komme en del snøbyger lengst ut mot kysten. Det ser likevel ut til at det kan komme noen solglimt mellom bygene. I indre strøk av Troms kan temperaturene komme ned mot minus 20 grader.