Kraftig brann i næringsbygg i Arendal

Brannen vart meld klokken 00.13, og politiet fekk meldingar om fleire smell frå brannen. Næringsbygget er overtent.

– Det brenne mykje, og det er ikkje kontroll på brannen. Det er ikkje fare for spreiing no, og det går mot ein kontrollert nedbrenning, seier operasjonsleiar Øyvind Hægeland i politiet i Agder til NTB ved 2-tidea natt til onsdag.

Flissilo

110-sentralen i Agder melder på Twitter at det er eit trevareverksted som brenn. «Det brenn i ein flissilo på enden av bygget, og brannen har spreidd seg til produksjonslokalet», skriv brannvesenet.

Like før klokka 1 varsla politiet at brannen hadde tatt seg kraftig opp.

– Tre hus i eit tilstøytande bustadområde vert evakuerte då det fell mykje gneistar ned i området, melder politiet.

NABO: 10 naboar i tre hus er evakuerte frå brannen i Eydehavn. Foto: Kenneth Skorstad

Operasjonsleiar Hægeland seier det per no ikkje er fare for spreiing til nabohusa, men at evakueringa er gjort for å vere på den sikre sida.

– Det vart tidleg klart at det ikkje var nokon i bygninga, eller at det var fare for liv. Bebuarane er varsla og er bedne om å halde seg unna til brannen er under kontroll, seier han.