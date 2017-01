Kortkunder svindlet etter skimming

Det skriver Fædrelandsvennen tirsdag.

Det var en oppmerksom kunde som førte til at skimmingen ble oppdaget på Sørlandssenteret mandag ettermiddag. Kunden skulle betale for seg på Café Opus da han la merke til at bankterminalen virket større en vanlig.

Daglig leder på Café Opus Svein Rom syns det er leit at noen har prøvd å svindle kundene. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det var en boks tredd over toppen på terminalen, slik at bankkortet måtte enda lenger ned. Det var vanskelig å oppdage, sier Svein Rom daglig leder på Café Opus til NRK.

Rom tror skimmingutstyret mest sannsynlig ble montert i romjulen. På kort tid har svindlerne skimmet kort og rukket å ta ut penger fra noen av bankkortene.

– De som er ansatt her bruker ofte den bankterminalen selv og syns ikke det er noe kjekt, forteller han.

Én butikk av 200

Senterleder på Sørlandssenteret Ruben Storevold mener metoden vitner om at tyver blir stadig mer profesjonelle.

– Det sier litt om den situasjonen vi har i 2017 i forhold til den type kriminalitet. Det er viktig å følge opp og ta hensyn, men jeg tror aldri en kan helt unngå slike situasjoner.

– Bruk mobilbanken for det den er verdt, sier produktansvarlig i Sparebanken Sør Åge Mørkesdal. Foto: Håkon Eliassen / NRK

På senteret med over 200 butikker er det foreløpig kun den ene bankterminalen på kafeen som man har avdekket skimming. Svært få opplever å bli svindlet, opplyser Sparebanken Sør.

– Logg deg inn på mobilbanken og gå på «Siste bevegelser», da vil du se ganske kjapt om det er ukjent aktivitet du ikke kan vedkjenne deg, sier produktansvarlig i Sparebanken Sør, Åge Mørkesdal.

Les også:

– Sjekk terminalen

Mørkesdal oppfordrer ellers kunder til å skjule pinkoden og gjerne sjekke terminalen om noe ser unormalt ut før en betaler.

– Det er ikke uvanlig at de prøver seg på litt større beløp, gjerne flere tusen, for å sjekke om det er dekning på kontoen din. Bruk mobilbanken for det den er verdt, oppfordrer Mørkesdal.