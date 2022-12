Koronatrafikken er over – i år er langt flere drept i trafikken

– Det vi ser er at antall drepte i trafikken i år lander omtrent på det nivået vi hadde før pandemien traff oss.

Det sier avdelingsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Så langt i år har 114 mennesker mistet livet på norske veier.

Det er over en 40 prosent økning sammenlignet med fjoråret.

– Vi ser på bekymring på at det er såpass mange som har omkommet i trafikken i år. Det er langt flere enn i fjor, sier Guro Ranes.

Guro Ranes ber alle være oppmerksomme og forsiktig i trafikken nå inn i juletidene. Foto: Statens vegvesen

Koronatrafikken reduserte dødsfallene

I fjor døde 80 mennesker i trafikken i Norge. Det var et historisk lavt tall.

Man vet ikke sikkert enda hvorfor det har vært så mange dødsulykker i år. Men det er likevel to forhold som har stor betydning, ifølge Ranes.

For det første har det vært flere biler på veien i år, ettersom fjoråret delvis var preget av koronarestriksjoner.

– En annen faktor er statistiske variasjoner. Fjoråret var lavt og i år er det litt mer enn normalt, sier Ranes.

Antall drept i trafikken i Norge fra 2011-2021 Ekspandér faktaboks 2021: 80 mennesker

80 mennesker 2020: 93 mennesker

93 mennesker 2019: 108 mennesker

108 mennesker 2018: 108: mennesker

108: mennesker 2017: 106 mennesker

106 mennesker 2016: 135 mennesker

135 mennesker 2015: 117 mennesker

117 mennesker 2014: 147 mennesker

147 mennesker 2013: 187 mennesker

187 mennesker 2012: 145 mennesker

145 mennesker 2011: 168 mennesker (Kilde: SSB)

Økningen har skjedd over hele landet

– Det er ikke et typisk sted som peker seg spesielt ut.

Det sier Christoffer Solstad Steen som er pressesjef i Trygg Trafikk.

– I Viken har 21 mennesker mistet livet i trafikken, som er flest i landet, sier Steen.

Størst prosentøkning har det vært i Nordland. Der har 12 mennesker mistet livet i trafikken i år. I fjor var det to.

NRK forklarer Så mange har mistet livet i trafikken i de forskjellige fylkene i år Bla videre Oslo: 4 mennesker (1 i 2021)

4 mennesker (1 i 2021) Viken: 21 mennesker (22 i 2021)

21 mennesker (22 i 2021) Innlandet: 15 mennesker (9 i 2021)

15 mennesker (9 i 2021) Vestfold og Telemark: 12 mennesker (5 i 2021)

12 mennesker (5 i 2021) Agder: 6 mennesker (5 i 2021)

6 mennesker (5 i 2021) Rogaland: 11 mennesker (5 i 2021)

11 mennesker (5 i 2021) Vestland: 8 mennesker (10 i 2021)

8 mennesker (10 i 2021) Møre og Romsdal: 3 mennesker (3 i 2021)

3 mennesker (3 i 2021) Trøndelag: 11 mennesker (8 i 2021)

11 mennesker (8 i 2021) Nordland: 11 mennesker (2 i 2021)

11 mennesker (2 i 2021) Troms og Finnmark: 11 mennesker (10 i 2021) Merk: Tallene kan variere etter ulykkesanalysene er ferdig. (Kilde: Trygg Trafikk) Forrige kort Neste kort

Ifølge Steen er de vanligste årsakene til dødsulykker fart, ruspåvirket kjøring og uoppmerksomhet.

– Det er mye som kan gjøres for å øke trafikksikkerheten. Men det er vi som er i trafikken som har hovednøkkelen. Kjør forsiktig og ta hensyn.

Vår egen adferd er ofte skylden

– Det er 114 for mye. Vi har ingen å miste, sier Tom Erik Dønnestad.

Han er regionsleder i Kristiansand for Nullvisjon Agder. De jobber mot målet om at ingen skal omkomme på norske veier.

– Vi vet at 70 prosent av ulykker skyldes vår egen adferd. Det er viktig at hver og en av oss tar et ansvar, sier Dønnestad.

Oppfordringen er klar: Kjør fornuftig, uthvilt, edru og bruk sikkerhetsbeltet.

– Hold oppmerksomheten på det du gjør. Og det er å kjøre bil.