– Både spillere, trenere og klubber uttrykker at dette arrangementet står i en særstilling i norsk håndball. Basert på dette ønsker vi å utsette, slik at det åpner seg en mulighet for at dette kan bli den festdagen NM-finalene skal være.

Det sier generalsekretær i Norges Håndballforbund (NHF) Erik Langerud i en pressemelding.

Dermed får daglig leder i ØIF Arendal, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, ønsket sitt oppfylt.

– Hvis vi etter sju lange år har kjempet oss til ny NM-finale og skal spille den for tomme tribuner, forsvinner mye av gleden, sa han til NRK onsdag.

NRK skrev i går at de ulike klubbene var uenige om NM-finalene burde utsettes eller ikke.

Daglig leder i ØIF-Arendal Bjørn-Gunnar Bruun Hansen er glad for at NM-finalene i håndball utsettes. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kampene skal avvikles samtidig

Kampene for både håndballherrene og damene var var planlagt 29. desember.

De nye koronarestriksjoner ville betydd at bare 50 tilskuere kunne få være til stede.

Sørlandsklubben har vært tydelig på at kampene burde utsettes til samfunnet åpner opp igjen.

– For oss er NM-finalen først og fremst en fest med masse folk, kortesje og full hall, sier Bruun Hansen.

NHF og klubbene har som mål at alle fire kampene skal avvikles samme dag og i samme arena.

NHF vil i løpet av inneværende uke komme tilbake med nærmere informasjon rundt omberamming av de utsatte finalene.

Også de to juniorfinalene utsettes.

Tobias Grøndahl og Simen Holand Pettersen fra Elverum under en kamp tidligere i år. Foto: Annika Byrde / NTB

Elverum vil spille kampen nå

Elverum står på motsatt banehalvdel i både finalen og i standpunkt. Daglig leder Mads Fredriksen vil få unna kampen så fort som mulig.

– Etter mye diskusjon internt i klubben har vi kommet fram til at vi ønsker at kampen spilles på oppsatt dato, sa han til NRK onsdag.

Han trakk da frem at det er vanskelig å forutsi hvordan pandemien vil utvikle seg, og at klubbene nå har en mulighet til å fullføre den første av tre nasjonale turneringer.

– Det er utrolig kjipt, men vi ser en tydelig risiko for at det kan gå utover serie eller sluttspill hvis NM-finalen blir flyttet på, sa han.

Både herrene i Elverum og damene i Vipers Kristiansand har europacupspill til våren. Fredriksen sier det blir vanskelig å finne plass til kampene mellom februar og juni.

– ØIF kjemper per nå ikke om å vinne serien, og de spiller ikke europacup. Det er enda viktigere for Arendal å få laget en folkefest i spektrum enn det er for Elverum, sa Elverum-sjefen.

– Hvis Bruun Hansen i ØIF hadde sittet med Elverum-hatt, hadde han tenkt som meg.

Daglig leder i Elverum håndball, Mads Fredriksen Foto: Stein S Eide / NRK

Håndballforbundet avgjør

Vipers Kristiansand møter Molde i kvinnenes cupfinale.

Alle de fire klubbene var onsdag i møte med Norges Håndballforbund for å diskutere saken.