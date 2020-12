Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag kåret Språkrådet koronaen, samme ord i bestemt form, til årets nyord. Og fikk kritikk for et kjedelig valg.

Nå lander juryen i P2-programmet Språkteigen på korona.

– Er det lov å si at jeg liker vårt valg bedre? Spørsmålet kommer fra jurymedlem og språkforsker Toril Opsahl ved Universitetet i Oslo.

Kritikken etter Språkrådets kåring gikk på at ordet koronaen var forutsigbart. Juryen til Språkteigen stemmer på korona, altså nesten det samme. Juryen mener at de at de språklig sett ikke kommer utenom dette ordet.

– Vi har ikke noe valg, sier Lomheim, som er språkforsker ved Universitetet i Agder.

UiA-språkforsker Sylfest Lomheim håper han slipper å forholde seg til koronaordene lenge. Foto: Sindre Hopland/NRK Sørlandet

Lette etter et beskrivende ord

Han har utgjort juryen sammen med Toril Opsahl og språksjef Karoline Riise Kristiansen i NRK. De har gått gjennom lytternes forslag. Og konkluderer med at korona beskriver 2020 best.

Fredag kåret Språkrådet koronaen, samme ord i bestemt form, til årets nyord. Og fikk kritikk for et kjedelig valg. Språkteigen-juryen mener likevel at de har plukket et bedre ord, selv om det ikke er mer spennende.

– Ved å velge koronaen i bestemt form, får man jo ikke med alle sammensetningene, sier Toril Opsahl. Og tenker på ord som koronadugnad, koronasveis, koronakropp, koronastengt eller koronalei.

Språkforsker Toril Opsahl ved Universitetet i Oslo mener ordet korona er bedre enn koronaen som årets ord. Foto: Mats Sparby / NRK

Forsvarer ordvalget

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, mener likevel ordet koronaen er best.

– Koronaen brukt om viruset, krisen og tiden vi er i, gjør det riktig å løfte frem den bestemte formen. Ordet brukes rett og slett om en ny tidsperiode i Norge, sier hun.

Hun mener ordet koronaen vil vare lenger enn ord som koronasveis og koronadugnad. Tidlig i pandemien ble søringkarantene kåret til det beste ordet av NRKs lesere.

– Vi tror at bruken av ordet koronaen er det som vil stå i historiebøkene, mener språkdirektøren.

– Mange omfavner ordet kohort

Juryen i Språkteigen hadde ordene kohort og karantene på pallen sammen med korona.

– Mange likte ikke kohort, men etter hvert virker det som om man har omfavnet ordet, sier Toril Opsahl.

– Ja, det har endret seg. Nå er det noe alle forstår og forholder seg til. Barn og unge innretter seg i kohorter. Det er blitt et effektivt ord, mener Karoline Riise Kristiansen.

Både de og Sylfest Lomheim mener 2020 har vist en språklig kreativitet vi sjelden har sett.

Direktør Åse Wetås i Språkrådet mener ordet koronaen kommer til å leve lenge i språket vårt. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Du er mutet!

– Den setningen jeg har hørt mest, er: Du er mutet! ler Opsahl og viser til at mange har måttet lære seg ny teknikk på kort tid for å delta på digitale jobbmøter.

– Eller: Skulle du si noe eller er det en gammel hånd? legger Kristiansen til.

Sylfest Lomheim har vært med på mange kåringer av ord.

– Men dette har jeg aldri sagt før. Jeg håper at jeg slipper å se den lange lista av nye ord fra 2020 så mye mer, for eksempel i 2021, sier Lomheim.