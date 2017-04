Kongen gikk i bakken med et brak

Løfteoperasjonen foregikk ved at et spesialtilpasset løfteåk i metall ble senket ned omkring granittblokken. Deretter ble det plassert kiler inntil statuen. Kilene sørget for at ikke blokken ble skadet samtidig som presset gjorde det mulig å heve statuen.

Ifølge prosjektsjef Jesper Magnussen hos hovedentreprenøren Veidekke tyder det på at en feil på et løfteåk forårsaket ulykken.

– Da blokken kom i kontakt med fundamentet, ble det slakk og vingling. Kongestatuen var så godt som plassert da det gikk galt, sier Magnussen.

Hell i uhell

Ifølge Rune André Hansen hos underentreprenøren Vågen og Hansen utemiljø, er det litt vanskelig å si nøyaktig hva som gikk galt.

– Det var bare millimeter om å gjøre før den var helt på plass. I det siste øyeblikket glapp hele løfteåket. Dermed spratt statuen i lufta og slo kongen av den øverste steinen slik at han gikk i bakken.

Kongen ble til alt hell hengende litt igjen i åket på vei. Dermed ble skadene begrenset, sier Hansen.

– Det viste seg at de gamle boltene, som forankret statuen til blokken, var i dårlig forfatning. Til tross for at statuen var sikret med ekstra stropper, så veltet den ut av løfteåket, sier Jesper Magnussen.

Her er det bare sekunder før det går galt. Kongen skulle omplasseres noen millimeter da ulykken var et faktum. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Skulle flytte hjem

Kongen i bronse står på en granittblokk på Torvet i Kristiansand og speider ut over det brosteinskledde området hvor skolebarn veiver med flagg hver 17. mai. Han har imidlertid ikke stått på sin vante plass siden høsten 2015. Da ble han flyttet for å gjøre plass for de omfattende arbeidene under og over bakken. Det bygges et stort parkeringsanlegg under Torvet i Kristiansand.

Ifølge Magnussen har statuen av kong Haakon fått mindre skader på ankelen. Statuen blir nå fraktet til et lager. Han sier Veidekke allerede er i gang med å finne en egnet reparatør til å fikse skaden.

– Dette var på mange måter en merkedag for oss. Derfor var det veldig trist at det gikk slik. Men jeg har snakket med underentreprenøren, og det er ingenting som tilsier at prosedyrene ikke er fulgt. Det var aldri fare for folk eller mannskaper, sier han.

Det er ennå ikke kjent når kongen kan komme tilbake på sin faste plass på Øvre Torv i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Dårlige forberedelser?

– Var forberedelsene for dårlig?

– Slike hendelser er det verst tenkelige for oss, derfor går vi gjennom løfteoperasjonen flere ganger. Det blir gjort mange vurderinger og tiltak for at det ikke skal skje, men i siste sekund skjedde det likevel. Vi mener vi gjorde de forberedelsene vi kunne, sier Hansen.

Hansen sier det ennå ikke er klart når kongen kan vende tilbake, men da skjer det med stor varsomhet.

– Han kommer til å bli heist forsiktig tilbake, bedyrer Hansen.