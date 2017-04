Skolebarn med norske flagg på Porsmyr Bygdetun. De venter på Kongens ankomst. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Første post på programmet er besøk på Porsmyr Bygdetun i Songdalen. Her skulle Kongen etter planen ankomme klokka 11, men blir halvannen time forsinket.

Årsaken er formiddagens snøkaos på Østlandet og flyforsinkelser på Gardermoen.

Det ble jobbet med å få Kongen på alternative flyvninger for å få gjennomført programmet i Vest-Agder som planlagt. Resultatet er at Kongen og hans følge bruker et fly fra Forsvaret.

Ny tid for ankomsten til Kjevik er klokka 11.45.

Kongen har et tett program fordag, men flyforsinkelsen kan resultere i endringer.

Kongen skal besøke Songdalen, Vennesla og Kristiansand.

