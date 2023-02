• Ut fra rammebetingelsene er de to aktuelle tidspunktene for iverksetting av en eventuell deling enten 1. januar 2026, eller 1. januar 2028. Statsforvalterens vurdering er at delingen eventuelt bør tre i kraft 1. januar 2026.

• Et første, svært grovt og usikkert anslag basert på søknaden om kostnadsdekning fra Ålesund kommune, er at de direkte tallfestede kostnadene for deling av Kristiansand til to eller tre nye kommuner kan være i området 250 – 400 mill. kr.

• Et vedtak om deling vil medføre at kommunens organisasjon blir innadvendt i delingsperioden, og i mindre grad i stand til å være en aktiv pådriver som regional utviklingsaktør. Dette kan få langsiktige konsekvenser for hele regionen. Tidsvinduet for vesentlige avgjørelser i det grønne skiftet er nå.

• En ny Søgne og en ny Songdalen kommune vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner. De nye kommunenes viktigste utfordringer vil være knyttet til å levere tjenester og ha kompetanse over et bredt spekter av økende behov, og til å takle uforutsette hendelser, mer enn kommuneøkonomien i seg selv.

• De nye kommunene som opprettes etter seks år som sammenslått, vil møte en annen virkelighet med andre vilkår enn de hadde ved sammenslåingen. Utfordringsbildet vi står overfor som samfunn utfordrer kommunal sektor og skaper et akutt behov for omstilling av måten vi utvikler samfunnet og produserer tjenester på.

• Det vil ikke være mulig å reetablere egen legevakt for Søgne og Songdalen etter gammel modell. Hjemmetjeneste og sykehjem vil møte store kapasitetsutfordringer framover, og måten disse tjenestene leveres på vil måtte endres betydelig. Tilgang på kvalifisert personale vil være en hovedutfordring.

• En deling av kommunen vil medføre at vann- og avløpsgebyrene øker tydelig i Søgne Songdalen.