Kommunestrid i Kristiansand – avgjør om folk får si sin mening

Det er knyttet stor spenning til bystyremøtet i Kristiansand i kveld.

Da tar politikerne stilling til om det skal gjennomføres en folkeavstemning blant befolkningen i gamle Søgne kommune.

Foran inngangen til rådhuset i Kristiansand har demonstranter fra Søgne møtt opp for å slå et slag for folkeavstemning.

Et nei i kveld betyr at kommunen selv går inn for å skrinlegge ønsket om en oppdelingen.

Men det betyr ikke nødvendigvis enden på visa.

Forventer nytt nei

Hvis bystyret sier nei til folkeavstemning, blir det opp til regjeringen og eventuelt stortinget å se forbi lokalpolitikernes vedtak.

– Dette har jo blitt en politisk sak av riksdimensjoner, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.

I fjor sommer lovet regjeringen at Søgne og Songdalen skulle få en folkeavstemning om oppløsning.

Forut for dette, hadde bystyret i Kristiansand sagt at de ikke ønsket å gå videre med prosessen.

Da kom regjeringen på banen, og staten kunne gripe inn uavhengig av bystyret i Kristiansand.

I kveld forventer mange at kommunen på nytt sier nei.

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier mange forventer at Kristiansand bystyre sier nei til folkeavstemning onsdag kveld. Foto: Vidar Ruud

Må lytte til folk

Kommunaldepartementet med Sigbjørn Gjelsvik i spissen har allerede lovet en folkeavstemning. Men trolig sier altså politikerne nei til dette.

– Jeg syntes det er synd hvis bystyret igjen gjør det. Fordi det som har vært regjeringens poeng er å lytte til dem som bor i gamle Søgne kommune, og legge det til grunn for en eventuell deling.

Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

– Nå får Kristiansand diskutere dette i kveld, men det å lytte til folk burde man aldri være redd for i et folkestyre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) syntes det er synd hvis bystyret i Kristiansand stemmer nei til folkeavstemning om kommunedeling. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Kan gjennomføre meningsmåling

Det var under Solberg-regjeringen at det ble vedtatt at de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen skulle slås sammen til én storkommune.

De tre Agder-kommunene ble slått sammen i januar 2020.

Men motstanden har vært stor. Spesielt i Søgne som endte opp med å bli tvangssammenslått med Kristiansand.

Siden da har sammenslåingen vært et splittende tema blant lokalbefolkningen.

Tirsdag var NRK på gata for å høre hva folk tenkte om bystyrets valg onsdag kveld.

Søgneinnbygger Hanne Larsen Falkytten ønsker folkeavstemning.

– Jeg tror jeg ville latt folk i Kristiansand, Søgne og Songdalen få bestemme selv og ikke la politikerne få lov å bestemme.

Politisk kommentator Sand sier det er flere muligheter for å få gjennom en oppdeling, selv om bystyret stemmer nei onsdag kveld.

– Regjeringen eller statsforvalteren kan for eksempel gjennomføre en tradisjonell meningsmåling eller få til et valg som ikke innebærer at Kristiansand kommune medvirker til det.

Mange innbyggere i gamle Søgne kommune er motstandere av Kristiansand kommune og ønsker en kommuneoppdeling. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

En dyr skillsmisse

Statsforvalteren i Agder la i januar ut en rapport som forteller hva en kommuneskilsmisse i Kristiansand vil koste, og hvilke konsekvenser som kan følge.

– En eventuell deling vil kunne innebære betydelige kostnader, både økonomisk og menneskelig, sa Statsforvalter Gina Lund til NRK i januar.

Statsforvalterens konklusjoner Ekspandér faktaboks • Ut fra rammebetingelsene er de to aktuelle tidspunktene for iverksetting av en eventuell deling enten 1. januar 2026, eller 1. januar 2028. Statsforvalterens vurdering er at delingen eventuelt bør tre i kraft 1. januar 2026. • Et første, svært grovt og usikkert anslag basert på søknaden om kostnadsdekning fra Ålesund kommune, er at de direkte tallfestede kostnadene for deling av Kristiansand til to eller tre nye kommuner kan være i området 250 – 400 mill. kr. • Et vedtak om deling vil medføre at kommunens organisasjon blir innadvendt i delingsperioden, og i mindre grad i stand til å være en aktiv pådriver som regional utviklingsaktør. Dette kan få langsiktige konsekvenser for hele regionen. Tidsvinduet for vesentlige avgjørelser i det grønne skiftet er nå. • En ny Søgne og en ny Songdalen kommune vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner. De nye kommunenes viktigste utfordringer vil være knyttet til å levere tjenester og ha kompetanse over et bredt spekter av økende behov, og til å takle uforutsette hendelser, mer enn kommuneøkonomien i seg selv. • De nye kommunene som opprettes etter seks år som sammenslått, vil møte en annen virkelighet med andre vilkår enn de hadde ved sammenslåingen. Utfordringsbildet vi står overfor som samfunn utfordrer kommunal sektor og skaper et akutt behov for omstilling av måten vi utvikler samfunnet og produserer tjenester på. • Det vil ikke være mulig å reetablere egen legevakt for Søgne og Songdalen etter gammel modell. Hjemmetjeneste og sykehjem vil møte store kapasitetsutfordringer framover, og måten disse tjenestene leveres på vil måtte endres betydelig. Tilgang på kvalifisert personale vil være en hovedutfordring. • En deling av kommunen vil medføre at vann- og avløpsgebyrene øker tydelig i Søgne Songdalen.

Det er gjort et grovt anslag av hva en oppdeling vil koste. Statsforvalteren antar en sum mellom 250 og 400 millioner kroner.

Det står også at det er en risiko for at kommunens kritiske tjenesteleveranser blir berørt under en eventuell deling.

Statsforvalteren trekker også frem at tre år i uvisshet om hva som skjer med hvilke tjenester, hvem som skal jobbe med hva og hvor, vil være krevende for de som arbeider i organisasjonen.