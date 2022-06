Kommunen fjerner elsparkesykler – Ryde mener det er ulovlig

Kommunen har samlet inn 500 Ryde elsparkesykler på to dager.

Byen er en av mange som har vedtatt nye forskrifter om bruk av elsparkesykler. De lyste ut et anbud for elsparkesykler med kontrakt på to år av gangen.

Ryde valgte å ikke komme med anbud og har heller ikke hentet inn syklene sine.

– Vi har fått et brev fra Rydes advokat i forrige uke, om at de mener at forskriften ikke er gyldig, og at de derfor har valgt å se bort ifra det pålegget de har fått om å fjerne sparkesyklene sine innen 15. Juni.

Det sier Jan Erik Lindjord, leder for areal- og transportenheten i Kristiansand kommune.

Derfor tar kommunen nå saken i egne hender, og plasserer syklene på lager.

Ryde-syklene har preget gatebildet i Kristiansand. Nå er det slutt. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Uenige

Advokaten til Ryde og advokaten til kommunen er uenige om kommunens vedtak er riktig. Kommunen mener Ryde ikke lenger har tillatelse til å drive med utleie i Kristiansand.

Kommunen hadde gitt selskapet frist til 15. juni med å fjerne syklene. Ryde på sin side mener de har rett til å fortsette driften.

Men uten sykler blir det vanskelig.

Mandag skal ingeniørvesenet ut og hente flere. Ifølge Ryde har de omtrent 1000 elsparkesykler plassert ut i Kristiansand.

Og om kort tid ruller et annet selskap ut sine elsparkesykler i byen.

Kommunen har samlet inn 500 sykler. Foto: Han Erik Weiby / NRK

Mener forskriften er ulovlig

Ryde på sin side, valgte å ikke levere inn et tilbud fordi de mener kommunen ikke har hjemmel til å lage en slik forskrift.

– Det har Ryde påpekt både i høringsinnspillene og i flere brev til kommunen. Vi har ikke fått svar tilbake og vi har ikke fått noen dokumentasjon på at denne forskriften skal være lovlig, sier Rydes advokat Anne Christine Wettre.

Kommunen på sin side mener de har alt på det rene.

Flere byer har vedtatt nye forskrifter om bruk av elsparkesykler. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vil gå rettslig til verks

Ryde har fått med seg at kommunen nå har begynt å samle inn sparkesyklene.

– Vi er ganske overrasket hvor aggressiv kommunen går til verks her, sier Wettre.

Hun mener at kommunen selv vet at det er juridisk usikkerhet ved den måten forskriften er laget på.

Ryde har tidligere sagt at de vil vurdere rettslige skritt hvis Kristiansand kommune fjerner noen av deres sparkesykler. De vil også holde kommunen økonomisk ansvarlig.

– Vi vil kreve umiddelbar stans i fjerning av syklene.