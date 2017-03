Kommunen brøt EØS-reglene

Kristiansand kommune brøt EØS-reglene for offentlige anskaffelser ved tildelingen av en millionkontrakt for bygging og drift av et parkeringshus under Torvet. Det er konklusjonen på granskingen i EFTAs overvåkningsorgan, som derfor har vedtatt å stevne Norge for EFTA-domstolen.