Kom med utspill mot Listhaug – nektes å delta på Frp-møter

– Jeg tar det til etterretning og avventer svar fra sentralstyret på om de er enige eller ikke, sier Silje Flaten Haugli til NRK.

Det var Agderposten som omtalte saken først.

Vedtaket ble gjort av fylkesstyret i Agder Frp i et lukket møte 2. mars.

I vedtaket heter det:

«Fylkesstyret legger vekt på at uttalelser gitt til sentrale, regionale og lokale medier har bidratt til å skade partiets- og sentrale partimedlemmers omdømme.»

Kritisk til Listhaug

Haugli har blandt annet skrevet kronikk der hun er kritisk til at Sylvi Listhaug utpekes som partiets neste leder.

– Hun er kjempedyktig, men hun er for kontroversiell og skaper mye splittelse i gruppen, sa hun i et intervju med NRK i februar.

Haugli har klaget vedtaket inn til sentralstyret.

– Jeg har bare fått e-post om at den er mottatt, men jeg vet ikke når den skal bli behandlet. Jeg lever litt sånn i uvisshet.

Flaten Haugli er kritisk til Sylvi Listhaug som ny leder i Frp. Foto: Stian Lysberg Solum

– Hyklersk og litt dobbeltmoralsk

Hun reagerer på det hun mener er dårlig kommunikasjon i organisasjonen.

– Så vidt jeg vet har folk sendt inn klager til fylkesstyret, men ingen har tatt kontakt med meg.

– Alt skal bli hausset opp og overdramatisert i stedet for å tas på laveste nivå.

– Forstår du at folk reagerer på uttalelsene dine?

– Ja, jeg har forståelse for at folk mener det burde blitt tatt internt og ikke kommet ut. Men de som har klaget befinner seg på den andre fløyen. Hadde vi fått en liberal leder tror jeg det motsatte hadde skjedd. Jeg synes det er hyklersk og litt dobbeltmoralsk.

Vil ikke kommentere

NRK har vært i kontakt med Christian Eikeland som er fylkesleder i Agder Frp.

Han ønsker ikke å kommentere saken før anken er behandlet av sentralstyret.

– Haugli reagerer på manglende kommunikasjon. Kunne denne saken blitt løst på en annen måte?

– Jeg har ikke lyst til å uttale meg om saken før sentralstyret har fattet en konklusjon.

Christian Eikeland er fylkeslader i Agder Frp. Han vil ikkje kommentere saken før den er behandlet i sentralstyret. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ris og ros

Flaten Haugli har fått både negative og positive tilbakemeldinger etter kronikken.

– For det meste positivt. Det har sikkert kommet mye negativt jeg ikke har fått med meg. Jeg har bevisst ikke kikket på kommentarfelt og spam-feltet i innboksen. Det har vært mye blandet, men konstruktiv kritikk, forklarer hun.

– Folk som er oppgitt over hvordan man uttaler seg utad og ikke internt, og mange som har vært enige. Jeg har fått meldinger fra medlemmer som sa at dette var det de trengte for at de skulle fortsette å være medlem og stemme Frp, sier Flaten Haugli.