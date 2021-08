Kom hjem til ødelagt garasjeport – ny tyveritrend

– Dette var det som møtte meg da jeg kom hjem fra Bergen. De skyr ingenting, sier David Hellås.

Da han og familien kom hjem til Lyngdal etter en ferietur, hadde noen skåret hull i garasjeporten. Firehjulingen som stod der inne var søkk borte.

Selve huset hadde fått stå i fred.

Ifølge forsikringsselskapet If er trenden nå at mange innbrudd skjer utendørs.

David Hellås ble ikke særlig glad da han oppdaget at firehjulingen hans manglet fra garasjen. Heldigvis hadde tyven(e) ikke rørt robotgressklipperen «Turid». Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Hagen er mer attraktiv enn før

– Vi ser at de vinningskriminelle velger å hente det vi kan kalle lavthengende frukter istedenfor å gå inn i huset og ødelegge vinduer og dører, sier kommunikasjonssjef i If Sigmund Clementz til NRK.

Han nevner elsykler, elsparkesykler og dyrt verktøy i garasjer som eksempler på gjenstander tyvene går etter.

Det som er enklest å stjele med seg har blitt mer attraktivt for tyvene, ifølge forsikringsselskapet If. Foto: KILIAN MUNCH / KILIAN MUNCH

Særlig robotgressklippere har forsikringsselskapet sett et uvanlig høyt antall tyverier av i sommer.

If alene har fått opp mot 30 meldinger om stjålne robotgressklippere i sommermånedene. Den dyreste hadde en nypris på nærmere 30.000 kroner.

Ladestasjonene har tyvene ikke tatt med seg.

– Derfor spekulerer vi på om robotgressklipperne blir slaktet og demontert, slik at det er mulig å hente ut reservedeler, sier Clementz.

Flere kriminelle enn før velger heller å stjele med seg robotgressklipperen eller elsykkelen enn å bryte seg inn i hus. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Hjemme

Mens hageutstyr ser ut til å friste mer enn noensinne, kan politiet bekrefte det har vært færre innbrudd i private hjem.

I Oslo politidistrikt har registrerte innbrudd gått ned med rundt 20 prosent de første seks månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen bekreftes i Troms, Finnmark, Vestland, Møre og Romsdal, deler av Viken og Agder.

Elsykkelen har blitt ettertraktet å stjele. Politiet anbefaler å oppbevare den låst inne i en bod eller lignende, og å låse den fast med en god lås når man tar den med seg ut på tur. Foto: JIM NILSEN

Seksjonssjef for etterretning i Agder politidistrikt Torgeir Winsnes sier nedgangen kan skyldes at stengte grenser har ført til dårligere handlingsrom for mobile vinningskriminelle.

Winsnes tror en annen årsak til nedgangen er at vi er mer hjemme nå enn før.

– Tyverier skjer som regel når folk ikke er hjemme. Under pandemien har færre reist bort over lang tid. Når oppdagelsesrisikoen øker er det naturlig at antall tyverier går ned.

– Si fra til naboen

Og med færre muligheter for å stjele inne, mener Winsnes det ikke er unaturlig at det blir flere tyverier utendørs.

For det første er langt flere elsykler og robotgressklippere tilgjengelig utenfor norske hjem enn det var for bare få år siden.

– I tillegg er det utstyr som er lett å stjele. Og sikkert også ganske lett å omsette, sier Winsnes.

Stadig flere robotgressklippere er å finne på norske eiendommer. Foto: NRK

Dersom du har tenkt deg utenbys den kommende tiden har rådgiver Are Siegwarth i If et tips å komme med.

– Det kan være lurt å si ifra til naboen at man drar på ferie.

Heldigvis for lyngdølen David Hellås fikk gressklipperen «Turid» være i fred da tyvene besøkte eiendommen hans i sommer.

– Det hadde vært ti ganger verre. Ingen rører Turid, hun er det alarm på.