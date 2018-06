Knivstikking i Flekkefjord

Knivstikkingen skal ha skjedd klokken 11.30 ved Søyland kapell i Flekkefjord, sier innsatsleder i politiet, Frank Salvesen, til NRK.

avisen Agder var de første til å melde om saken.

Ambulansen kjørte fra stedet kl. 11.45 og mannen skal ha hatt kuttskader i hodet. Politiet var på stedet klokken 12.06 og det er bevæpnet politi på Søyland akkurat nå.

Flere barn i kirken - kriseteam på vei

Gjerningsmannen skal ha oppholdt seg i kapellet i 10 minutter og vært svært aggressiv, ifølge vitner som har vært i kontakt med avisen Agder.

Andre vitner forteller til NRK at gjerningsmannen skal ha trukket kniv inne i kirken mens gudstjenesten pågikk, men at selve knivstikkingen foregikk på utsiden.



Flere barn og voksne var vitne til krangelen, i følge en kilde som NRK har vært i kontakt med. Politiet opplyser at kriseteam er på vei.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Antatt gjerningsmann pågrepet

En person som var i kapellet da knivstikken fant sted, skal ha vært i kontakt med den antatte gjerningsmannen på telefon – i håp om å få den mistenkte til å overgi seg.

Etter svært kort tid med leting fikk politiet pågrepet den antatte gjerningsmannen i sentrum av Flekkefjord. Pågripelsen skal ha vært udramatisk.

– Vi har pågrepet den antatte gjerningsmannen for kort tid siden i Flekkefjord sentrum. Det var ikke noe dramatikk i denne pågripelsen, opplyser innsatsleder, Frank Salvesen.

Den antatte gjerningsmannen blir ført av politiet i håndjern. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– Hva kan du si om offeret i denne saken?

– Personen har et alvorlig kutt i hodet, men i følge helsepersonell, så skal det være kontroll på skaden.