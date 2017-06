Knivstakk broren med multiverktøy

30-åringen som er tiltalt for drapet på sin mors samboer, har tidligere knivstukket sin egen bror med et multiverktøy. Det kom frem i retten. Skadene var potensielt dødelige. Også denne gangen var han ruset. Svensken hevder drapet i leiligheten i Kristiansand var et uhell.