Knivdrapsofrene døde av blodtap

På mandag i forrige uke ble Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) drept utenfor Wilds Minne skole på Lund i Kristiansand. Mandag mottok politiet obduksjonsrapporten.

– I den foreløpige obduksjonsrapporten står det at begge ofrene har flere knivstikk på kroppen. Det kommer også fram at dødsårsaken på begge er forblødning, sier sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Bisatt mandag

14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan ble mandag begravet fra Oddernes kapell. Mellom 400 og 500 personer tok farvel med den unge gutten.

Det andre drapsofferet, Tone Ilebekk, bisettes torsdag fra Oddernes kirke. Den 48 år gamle kvinnen skal ha forsøkt å gripe inn i en situasjon mellom den norsk-somaliske gutten og 15-åringen som er siktet for dobbeltdrapet.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

15-åringen tilsto sent tirsdag kveld at det var han som drepte de to bak ballbingen på området til Wilds Minne skole i Kristiansand mandag. Onsdag ble han varetektsfengslet i to uker. Han er overført til Bjørgvin fengsels ungdomsenhet, der han følges opp av ansatte med spesialkompetanse.

I etterkant av dobbeltdrapet i Kristiansand, har politiet satt inn store ressurser i arbeid rettet mot ungdomsmiljøene i byen. I helgen ble bemanningen i byen økt.