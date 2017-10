Knapt økologisk mat i Kristiansand

Det er nesten ingen økologiske råvarer i maten som Kristiansand kommune leverer til sine institusjoner. Stortinget har et mål om at dette tallet skal være 15% innen 2020. Kjøkkenservice i kommunen sier tilgjengeligheten ikke er god nok, og mener de prisene også er for høye.