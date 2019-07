– Vi vet ikke om badevannskvaliteten er dårlig, derfor må vi advare folk mot å bade de nærmeste par dagene, sier kommuneoverlege Vegard Vige i Grimstad kommune.

Natt til fredag ble det funnet feil på en sensor på avløpsnettet i Fevik. Dermed har urenset kloakk sluppet ut i Fevikkilen. Utslippet er nå stanset.

Grimstad kommune har hengt opp advarsler mot bading. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Tar vannprøver

– Vi tar vannprøver, og får bedre svar på dette etter hvert. Naturen har heldigvis stor evne til å rette opp i slike ting i løpet av kort tid, sier kommuneoverlegen.

– Trykksensoren i den ene pumpestasjonen tok kvelden i natt, sier Leif Johansen, fagleder for vann- og avløpsinstallasjonene i Grimstad kommune.

Han antar at det har sluppet ut 7–8 kubikkmeter med urenset kloakk i fevikkilen.

Han sier kloakken rant over fram til feilen ble oppdaget rundt klokka 8 fredag morgen. Da ble pumpene pumpet ned manuelt, og den ødelagte nivåsensoren skiftet ut.

Resultatet av vannprøvene vil trolig komme lørdag, og mandag vil kilen sannsynligvis bli helt friskmeldt igjen. Men inntil da må turister og andre unngå å bade i indre deler av Fevikkilen.

– Vi må fraråde bading på Hauslandsanden, på Bagatell camping og generelt alle steder i den indre delen av Fevikkilen. Strand hotell og Bagatell camping er kontakte direkte, og det vil bli satt opp advarsel på badestrendene, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege Vige og fagleder Johansen utenfor pumpehuset. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Liten risiko for sykdom

Hotellsjef ved Strand Hotel Fevik, Anja Beisland, sier til NRK at hendelsen skjedde på verst tenkelige tidspunkt.

– Midt i høysesong og med fullbooket hotell. Det er jo ikke noe som skal skje, men nå håper jeg prøvene kommer tilbake og sommergjestene kan bade i sjøen igjen i løpet av helgen.

Hun sier de var raskt oppe med skilter i hele hotellområdet.

Han oppfordrer folk til å gå til legen dersom de får alvorlig omgangssyke, oppkast og diare i løpet av de nærmeste dagene.

– Kloakkforurensning kan gi risiko for spredning av smittsom sykdom, i all hovedsak oppkast og diare. Risikoen for å bli syk i denne situasjonen er ikke er stor. Det er likevel en mulighet.

Om folk som har badet i Fevikkilen etter klokka 01.00 natt til fredag får alvorlig oppkast- eller diaresykdom i løpet av de nærmeste dagene, bør de oppsøke lege.