Hva gjør dere i tilfeller der folk har blitt rammet av samme skader flere ganger?

– Alle som har en gyldig forsikring hos oss vil få erstatning som normalt, hvis de har krav på dette i henhold til vilkårene, selv om samme type skade har inntruffet tidligere, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If.

Er det noen form for begrensning på hvor mange ganger folk kan få hjelp av forsikringsselskapet for samme skade?

–Nei, det finnes ingen begrensninger på dette nå. Derimot kan premieprisen på forsikringen øke, som følge av at risikoen er større.

Har man i slike tilfeller grunn til å bekymre seg for om forsikringsselskapet ikke vil dekke tap lenger?

– Nei, så lenge man har en gyldig forsikring skal man ikke bekymre seg for dette. En bekymring er derimot at vi kan gå i en retning av at det vil være enkelte områder som på sikt ikke vil kunne forsikres, fordi risikoen for gjentatte skader er for høy. Det er det ingen som ønsker, og derfor er det så utrolig viktig at klimatilpasningsarbeidet tas på alvor, og at det tas høyde for et stadig våtere og villere vær allerede i planleggingsfasen.

Hva skal til at et forsikringsselskap tar kontakt med kommunen, og ber de rette på feilen?

– Som forsikringsselskap kan vi ikke pålegge norske kommuner å rette opp feil. Men vi går til regress i tilfeller der ansvaret for skader ligger hos andre, eksempelvis hos kommuner. Det er viktig at regningen for en skade havner der ansvaret hører hjemme, slik at forsikringskollektivet (alle kunder som innbetaler en forsikringspremie) ikke betaler ut penger på feil grunnlag.

– På generelt grunnlag vil vi i saker som skyldes tilbakeslag fra kommunale kloakkrør normalt sende et regresskrav til kommunen etter forurensningslovens § 24a, men alle saker vil selvsagt bli vurdert individuelt.