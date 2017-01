Klar for Jerv

Martin Hoel Andersen har skrive under ei to års kontrakt med FK Jerv. 21-åringen kjem frå Kvik Halden. Midtbanespelaren scora 11 mål for Østfold-klubben i 2. divisjon i fjor. Han har tidlegare vore innom eliteserieklubben Sarpsborg 08.