Kanskje du drømmer om å løpe en lengde på en bestemt tid, men så er du ikke rask nok, eller du orker ikke?

Ingen problem, nå kan du bare betale en «Strava-jockey» til å løpe for deg.

NRK møter Kristiansand Løpeklubb på trening, og disse gutta ler godt av den nye trenden.

– Det er det dummeste jeg har hørt, det må jo kun være for å kunne sitte og skryte på jobben om at du har løpt fort, sier Reinholdt Rønstad.

– Fryktelig dumt

«Strava jockeys» er en internasjonal trend der folk betaler raskere løpere for å løpe for dem på treningsappen Strava.

De fleste løperne i løpeklubben bruker Strava hyppig i sine treningsøkter.

Stefan Lundgren løper mange mil i uka, men han vil verken kjøpe kilometer av andre, eller løpe fort for noen andre. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Stefan Lundgren er en av dem som har flest kilometer under beltet.

– Det er fryktelig dumt å hive seg på en slik trend. Ærlighet kommer lengst og jeg ville aldri gjort det, sier han.

Fant annonse på Finn.no

Veronica Undseth er løpetrener i Oslo. Hun la ut en video på sin Instagram-konto da hun fant ut om fenomenet på Finn.no.

Over 300.000 personer har sett videoen som løpetrener Veronica Undseth la ut på Instagram, da hun oppdaget en løpe-annonse på Finn.no. Du trenger javascript for å se video. Over 300.000 personer har sett videoen som løpetrener Veronica Undseth la ut på Instagram, da hun oppdaget en løpe-annonse på Finn.no.

Saken ble først omtalt av Nettavisen.

– Det er noen løpere som sier at de da tar 130–140 kroner per kilometer. For en fart på fire minutter blank per kilometer, sier hun.

30-åringen har fått tilbakemelding fra en følger som har betalt andre for å løpe for han.

Denne annonsen lå ute på finn.no for 14 dager siden, men da den ble kommentert i løpegrupper og gjort litt narr av, ble den tatt bort. Foto: Skjermdump

– Det var noen i Oslo som var klare for å løpe fort for andre, sier Undseth.

Finn-annonsen ble fjernet etter en stund.

– Hva er grunnen til at denne juksingen skjer?

– Jeg tror det er et press om å være god på Strava. Men, det er er litt trist at det har gått så langt at man er mer opptatt av hva andre tenker enn å komme i form selv.

Strava Jockeys logger seg inn på noen andres Strava-konto, for så å løpe en runde i en viss hastighet eller en viss lengde mot betaling. Nå har trenden kommet til Norge. Du trenger javascript for å se video. Strava Jockeys logger seg inn på noen andres Strava-konto, for så å løpe en runde i en viss hastighet eller en viss lengde mot betaling. Nå har trenden kommet til Norge.

Løpetrender

Sitter du med følelse av at «alle løper om dagen», og at nye løpetrender dukker opp i ett sett? Du har rett.

Det er ikke så lenge siden NRK skrev om maratonfeberen som feiet over landet, og som fremdeles viser seg i proppfulle startlister på ulike løp.

Som under Mandalsmaraton i år.

Så har vi de løperne som ikke synes maratondistansen på 42.195 kilometer er nok, men som tyner kroppen i ultramaraton.

Denne løpetrenden lokker fremdeles mange råtasser.

Trener i Kristiansand Løpeklubb, Finn Kolstad har sett mange løpetrender komme og gå (eller løpe).

– Det er stadig nye trender innenfor løpingen, og dette er en i rekken. Trendene kan være ulike intervaller, motbakkeløp, ultraløp og ikke minst maratonbølgen som rir. Jeg tror det er så enkelt som at de fleste har en flokkmentalitet, sier han.

Men, tilbake trenden med «Strava-jockeys». I dette tilfellet var det løpere i Asia som kom på tanken om å gjøre business av treningen.

ChannelNewsAsias skriver om at fenomenet startet i Indonesia der en tenåring tok seg betalt for å løpe for andre som ikke hadde tid til å hente inn kilometerne selv.

Regelen er: jo fortere jockeyen skal løpe, dess mer må du betale.

Også nisjenettstedet The Running Channel skriver hvordan denne ene tenåringens påfunn har fått andre kvikke løpere til å løpe for penger.

Dette svarer Strava:

Dette mener Strava om fenomenet: – Strava sitt mål er å motivere mennesker til å leve sine beste liv. En del av plattformens magi er vårt globale samfunn der vi kan logge vår aktivitet, gi kudos eller delta i en klubb. Vårt reglement krever at utøverne lager kun en konto for eget bruk. Det er ikke tillatt å dele konto med andre eller dele Strava detaljer med andre. Kontoer som bryter vårt reglement, vil bli suspendert fra plattformen, skriver kommunikasjonsansvarlig i Strava, James Foster.

– Dette er jo juks

Friidrettsløper Ingrid Kristiansen trener mosjonister nå, og hun kaller dette juks.

– Dette topper jo alt. Det vil ingen ende ta, denne galskapen, men dette er jo juks, sier en svært engasjert Kristiansen.

Hun mener at dette ikke noe med løping og sunne verdier å gjøre i det hele tatt.

– Galskapen vil ingen ende ta, sier friidrettsløper Ingrid Kristiansen. Hun råder sine kunder til holde seg helt unna Strava, for å unngå konkurranse-stress. Foto: Anne Lognvik / NRK

På en annen side, så har hun hørt om at noen manipulerer Strava-dataen sin.

Til og med hennes egen tid ble manipulert engang.

– Jeg lånte bort klokken min til en av mine utøvere som sprang et løp. Da fikk jeg masse henvendelser fra folk som er på Strava, som driver og snoker. Oi, comeback! Kjempebra løp! Jeg har jo ikke løpt konkurranse på lange tider, sier hun og ler.