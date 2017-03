Politiets kriminalteknikere ved ulykkesstedet. Det ble tidlig klart at kjøretøyet manglet kjettinger. Foto: Knut Egeland / NRK

Det har i politiavhør kommet fram at sjåføren av mobilkrana var ukjent med bremsefeil på kjøretøyet.

Tirsdag 7. mars døde en 5 år gammel gutt da mobilkrana rullet eller skled ned en islagt sykkelsti ved Karuss skole i Vågsbygd i Kristiansand.

Gutten var på vei til barnehagen sammen med sin mor og søster.

– Det er ingen ting i saken som tyder på at hverken sjåfør eller hjelpemann var klar over at det var bremsesvikt, sier politiadvokat Rune Alsted Amundsen i Agder politidistrikt.

Ekstra bemanning

Ulykken skjedde på morgenen i forbindelse med byggearbeid ved skolen.

– Har sjåføren vurdert at kombinasjonen med tung bil, gangsti og mange barn på vei til skole og barnehage var en risiko?

– Sjåføren har forklart at værforholdene og føret var noe av årsaken til at det var med hjelpemann, sier Alsted Amundsen til NRK.no.

Da de to mennene ankom stedet, ble kranbilen rygget inn på gang- og sykkelstien, ifølge sjåførens politiforklaring.

– Hjelpemannen går ned bakken for å sjekke forholdene. Siden det var snø og is ble kranbilen stanset. Føreren går også ned for å sjekke selv, sier Alsted Amundsen.

Fikk mobilkrana mot seg

De to ble som følge av forholdene enige om å legge på kjettinger.

I det de er på vei opp, begynner kranbilen å skli mot dem.

De to har videre forklart politiet at de prøvde å få folk unna gangstien. Sjåføren prøvde også å komme inn i krana for å stanse den.

– De gjør en heltemodig innsats, men lykkes dessverre ikke og saken får et så tragisk utfall, konstaterer politiadvokaten.

Saken etterforskes fortsatt. Sjåføren er ikke siktet for noe, og har heller ikke advokat.