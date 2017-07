Kjennelsen kommer fredag

Politiet har bedt om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for den siktede 15-åringen, etter knivstikkingen på Sørlandssenteret onsdag. – Vi forventer at kjennelsen vil komme i løpet av fredag formiddag, opplyser Agder politidistrikt.