Kjendiskokk vil lage sørlandsk matsenter for barn

Geitmyra matkultursenter for barn begynte allerede i 2009 på Tåsen i Oslo da Andreas Viestad tilfeldigvis kom forbi gården.

Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo. Foto: NRK

Han fikk ideen om at gården ville være et ideelt sted å lære barn hva mat egentlig er og hvordan man dyrker og tilbereder den.

I 2011 åpnet Geitmyra matkultursenter for barn og siden den gang har det vært daglig undervisning av barn og unge som lærer om bærekraftig mat, matopprinnelse, dyrking, smak og tilberedning.

Nå vil Andreas Viestad lage et tilsvarende tilbud i Kristiansand.

Sørlandet – en spennende matregion

Utredningen som nå settes i gang er et samarbeid mellom Cultiva og Geitmyra matkultursenter for barn.

– Vi har blitt bedt av Cultiva-stiftelsen om å utrede mulighetene og vi vet ikke helt hvordan det skal være. Men det må være skikkelig bra, sier Viestad.

Han sier sørlandsregionen er en av de mest spennende matregionene i hele landet og samtidig den regionen hvor folk vet minst om dette.

– Jeg jobbet med en bok for noen år siden og spurte folk på Sørlandet hva de forbinder med sørlandsmat. Og da var det mange som ikke kunne svare annet enn fiskesuppe og snadderloff, sier Viestad.

Han sier Sørlandet har fantastiske mattradisjoner og et fantastisk råvaretilfang som må utnyttes.

Starter utredning av prosjektet

– Vi jobber nå med å kartlegge hvilke utfordringer knyttet til barn, oppvekst og ernæring som finnes i Kristiansand, og hvilken rolle et matkultursenter for barn kan ha i lokalmiljøet.

Det sier prosjektleder Charlotte Hidle.

Hun skal også ha møter med ordføreren og oppvekstdirektøren om prosjektet.

– Vi har god erfaring med å bruke mat- og dyrkeaktiviteter som tverrfaglig undervisning i integreringsarbeid og for å utjevne sosiale forskjeller. Vi ønsker å bruke disse erfaringene i møte med de sosiale utfordringene som finnes i Kristiansand, sier hun.

Geitmyra matkultursenter for barn er en ikke-kommersiell stiftelse som jobber for at så mange barn som mulig skal bli glade i mat som gjør dem godt.

– Vi håper at folk i Kristiansand vil engasjere seg i prosjektet, sier Hidle.

Barn trenger matkunnskap

Andreas Viestad mener matkunnskap er viktig å formidle til barna tidlig i livet.

– Hvis man begynner tidlig og det er en del av kunnskapen du har med deg videre i livet, så tror jeg du blir et mye smartere menneske og et lykkeligere menneske. Og så blir det lettere å ta sunne matvalg gjennom hele livet.

– Blir matkultursenteret i Kristiansand en kopi av tilbudet i Oslo?

– Nei, det skal ikke være en avlegger eller filial. Det skal være best på noe. Sørlandet er utrolig rik på kystkultur og kanskje man skal bygge noe rundt det. Man skal være gode på mye, men kanskje man skal være best på det med sjømat. Sjømaten har bygget mye av kulturen, men har forsvunnet litt ut av det vanlige kostholdet, og mange vet kanskje ikke hvordan de skal tilberede sjømat, avslutter Viestad.