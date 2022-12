Aage Jenssen viser oss stedet som har blitt det viktigste i livet hans.

Treningsrommet i kjelleren i huset i Arendal.

Det fremstår som et rent Hi-Tech-sted med ulike spillkonsoller og stor TV-skjerm koblet til treningssykkel og VR-briller.

Det har gått tre og et halvt år siden 69-åringen fikk beskjeden om den alvorlige diagnosen, Parkinsons sykdom.

– Det var min kone som først merket at jeg gjorde ting stadig litt mer sakte.

Men i stedet for å la sykdommen ta over, startet Aage en tøff kamp mot klokka.

– Sykdommen er som å ro mot strømmen. En kan aldri gi etter, men må kjempe imot hele tida.

Løsningen fant Aage nettopp i sin egen kjeller.

Aage i Hi-Tech treningsrommet i kjelleren som er blitt helt avgjørende for å holde Parkinsons sykdommen hans i sjakk. Foto: Espen Bierud / NRK

Lei av kjedelig trening

Han tar på seg VR-brillene. Han ser ut som et sci-fi-vesen fra Star wars-universet.

Det er helt greit for en som har bakgrunn som elektroingeniør.

Plutselig er Aage midt inne i en hard boksekamp. Og det mot selveste Sylvester Stallone.

Aage i boksekamp med selveste Sylvester Stallone. Foto: Espen Bierud / NRK

Aages hender med de lysende konsollene går raskt frem og tilbake. Slagene er faste og bestemte. Svetten pipler.

Så dukker han kjapt ned på kne for å unngå kjempens knyttneve.

– Dette er hard trening. Jeg må treffe riktig med slagene. Det er øving i presisjon og hurtighet. Det er helt avgjørende for å holde igjen sykdommen, forteller han andpusten.

Aage var lei av de rutinemessige bøy og tøy-øvelsene han fikk. Han trengte noe som var mer inspirerende og varierende.

– Med VR-brillene trener jeg både boksing og tennis. Det er skikkelig gøy og det er nytt hele tiden.

– Genial løsning

Jon Jomaas er Aages faste fysioterapeut og har ti års erfaring med å trene Parkinson-pasienter.

Han er svært imponert over hvordan Aage har møtt sykdommen med kreative løsninger.

– Det er en genial måte å løse hverdagsproblemene på. Bruk av dataspill og VR-briller gjør at han kan trene hjemme, og når det passer han. Det gjør han mindre avhengig av fysioterapi og treningssentre, sier Jomaas.

Fysioterapeut Jon Jomaas er imponert over hvordan Aage har møtt sykdommen med kreative løsninger som fungerer. Foto: Espen Bierud / NRK

Han mener Aages måte også kan passe for andre med lignende sykdommer.

– Selv eldre folk kan klare å få dette til å fungere. Og husk at en del av de som får denne sykdommen i 40 til 60-åra, også ofte er gode på data.

Parkinsons sykdom Parkinson sykdom skyldes at celler i hjernen som er med å styre bevegelser, blir ødelagte.

Symptomene kan komme snikende, og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose. Typiske symptomer Sykdomsforløpet starter ofte med skjelving, og etter hvert følger stivhet i kroppen eller dårlig balanse.

Psykiske symptomer som glemsomhet, passivitet og depresjon er vanlige, og mange opplever også søvnproblemer. Finnes ingen kur Sykdommen debuterer oftest etter fylte 50 år og varer livet ut. Forverring skjer vanligvis gradvis i løpet av år.

Det finnes ingen behandling som kurerer sykdommen. Trening og medisiner kan dempe og forsinke utviklingen. Kilde: NHI

Sykler i Provence

Tilbake i Aages kjeller er det klart for en ny treningsøkt. Nå er det sykkel som gjelder.

Også her er det dataspill inne i bildet.

Sykkelturen kan nemlig foregå hvor som helst i verden, visuelt via TV-skjermen foran han.

– Nå er jeg på landeveien i Provence. Det er sol og inspirerende å sykle i et sånt landskap, sier Aage med stigende puls.

Sykkelen er tilkoblet en sykkelapp, og motstanden i trøene forandres etter hvor mye stigning det er i det virtuelle landskapet.

– Sykkelturene blir noe ganske annet enn på en ergometersykkel i et lukket rom.

Vil forske på bruken

Norges Parkinsonforbund har knyttet til seg et nettverk av fagpersoner som jobber med Parkinson-pasienter over hele landet.

De ønsker nå å forske mer på bruken av VR-briller til slik trening.

Det forteller generalsekretær Britt Inger Skaane.

– Jeg har tro på at VR-teknologi også kan stimulere til aktivitet på en ny og spennende måte. Dette kan brukes som et stimulerende treningsverktøy for de som ikke lenger kan komme seg ut for å trene med andre.

Generalsekretær Britt Inger Skaane i Norges Parkinsonforbund ønsker å få utført mer forskning på bruk av VR-briller til Parkinson-pasienter. Foto: Privat

Forbundet har tidligere gjennomført et prosjekt knyttet til digital trening med Nintendo Wii, men vil nå også se nærmere på VR.

Det er tidligere gjennomført et prosjekt ved Oslo Met, hvor studenter utviklet et VR-spill for mennesker med parkinson.

– Resultatene viser at dette kan være god trening for finmotorikk og koordinering, forteller Skaane.