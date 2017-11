Kjemper mot skoleutsettelse

Lederen for skolepolitikerne i Vest-Agder, Anne Ma Timenes (KrF), vil kjempe for at utbyggingen av de videregående skolene i Farsund og Tangvall i Søgne ikke blir utsatt ett og to år, slik fylkesrådmannen foreslår. – Slaget er ikke tapt, sier hun.