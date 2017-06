Kjempekontroll i Mandal

Det har vært trafikkontroll i Mandal. En bilfører er anmeldt og har mistet førerkortet, etter kjøring i 85 km/t i en 50-sone. I tillegg: åtte forenklede forelegg, fire for mobilbruk, ett gebyr for belte og en anmeldt for kjøring uten førerkort.