For tiden jobbes det med nye etiske retningslinjer for alle ansatte i Den norske kirke, skriver Vårt Land. Stiftsdirektør Tormod Stene Hansen i Agder og Telemark bispedømme mener det er viktig å være bevisst når man deltar i sosiale medier.

– De er en del av det offentlige rom. Når en prest opptrer der, vil omgivelsene alltid oppfatte vedkommende som prest, sier Hansen.

Etiske retningslinjer

Det arbeides nå med nye etiske retningslinjer som skal gjelde for alle ansatte i Den norske kirke. Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet sier retningslinjene skal gi tydelige råd om rollebevissthet og ansvar.

I dagens veileder står det blant annet at «kommentarer på sosiale medier er ofte basert på manglende kunnskap og lavt saklighetsnivå.» Kirkerådet skriver også at når kirkelige anliggender blir «gjenstand for nasjonale mediesaker med en kritisk innfallsvinkel», «bør alle ansatte utvise stor aktsomhet og fortrinnsvis unngå å delta.»

Bør tenke seg om

Leder i Presteforeningen man ikke bør skrive noe annet på Facebook enn det man kan stå på torget og si. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Leder Martin Enstad i Presteforeningen vil ikke gå så langt som å advare mot deltakelse i nettdebatter, men er enig i at kirkeansatte bør tenke seg godt om før de engasjerer seg på sosiale medier.

– Generelt bør man ikke skrive noe på Facebook som man ikke kan stå på torget å si, sier han.

"Vær varsom"-plakat

Flere bispedømmer har imidlertid laget sine egne "Vær varsom"-plakat. Agder og Telemark bispedømme har utarbeidet omfattende retningslinjer for hvordan man bør og ikke bør forholde seg til sosiale medier, skriver Vårt land i avisutgaven onsdag. I bunnen for disse ligger formuleringer i tjenestemannsloven og Retningslinjer for prestetjenesten, der kravet er at man opptrer med aktelse og verdighet. Når Den norske kirke fra neste år blir selvstendiggjort fra staten, gjelder ikke lenger tjenestemannsloven. Derfor arbeides det nå i Kirkerådet med nye etiske retningslinjer, som også vil ta for seg den utfordringen sosiale medier representerer som ansvar for den enkelte og som omdømmeutfordring for kirken.