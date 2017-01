Kilden «slår sprekker»

Maleriet det er snakk om er et hundre meter langt abstrakt maleri i foajeen til konserthuset med navn «Uten tittel #36». Det fargerike kunstverket er malt direkte på veggen med akrylmaling og sparkel.

Bekymringen kom etter at en ansatt på Kilden teater- og konserthus ga beskjed om skadene til Josefine Lyche før jul. Kunstneren fikk deretter en venn til å dra på befaring som tok bilder av skadene for henne.

«Uten tittel #36» heter kunstverket som nå har fått sprekker. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Vegg i bevegelse

I en e-post-utveksling som NRK har fått tilgang til, mellom Lyche og Per Hess i Kunst i Offentlige Rom, lurer kunstneren på om skadene kan komme fra økt belastning i taket etter at det ble bygget en etasje med øvingslokaler over og uttrykker et ønske om at kultur-etablissementet skal ta tak i det før det blir verre.

– Jeg har uansett bedt de foreta en ny analyse og avklare om det er sannsynlighet for at veggen igjen kommer i bevegelse, skriver hun.

Av epostene blir det også nevnt at det tidligere har vært tilfeller av sprukne vindusflater i kulturhuset, muligens på grunn av at «bærestrukturen til fasadeveggen henger».

Kunstneren vil ikke uttale seg om saken til media, men sier til NRK at hun er i en meget god dialog med Kilden og at hun er fornøyd med hvordan de har håndtert den.

– Jeg var i møte med Kilden på onsdag i forrige uke. De var veldig på tilbudssiden og vil fikse dette, forteller Lyche.

Veggmaleriet er hundre meter langt. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

I dialog

Administrerende direktør for Kilden teater- og konserthus Hans Antonsen hadde ikke mulighet til et intervju onsdag kveld, men bekrefter at de jobber med saken.

– Vi er i dialog med kunstneren, sier Antonsen.

Kilden teater- og konserthus åpnet i 2012. Det var kronprinsesse Mette Marit som la ned grunnsteinen til bygget i 2009. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK