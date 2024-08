Kidnappingssiktede koblet til svensk kriminelt nettverk

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier advokat Bjørge Usterod Tveito, som representerer den svenske mannen i 30-årene.

Svensken er sammen med tre andre siktet for å ha bortført en mann i 20-årene i Kristiansand søndag.

Mannen var på vei hjem fra trening da han ble tatt inn i en bil mot sin vilje. Flere vitner meldte hendelsen til politiet.

Kidnappingen utløste en storstilt politiaksjon, der også flere politihelikoptre var involvert.

De fire mennene ble kort tid etter pågrepet i det som skal ha vært en utleiebolig på Sødal Terrasse.

En bolig på Sødal Terrasse er sperret av etter hendelsen. Foto: Anna R. Tørresen / NRK

Domfelt en rekke ganger

To menn fra Sverige er blant de siktede i saken. Begge har vært domfelt en rekke ganger tidligere, viser dokumenter som NRK har fått innsyn i.

Svenskene, som begge er i 30-årene, har også en kobling til det svenske kriminelle nettverket «Lejonen», ifølge svenske rettsdokumenter NRK har lest.

Den siktede 31-åringen kobles til nettverket i en dom fra 2014. Der ble han dømt til ett års fengsel for grovt våpenlovbrudd, ifølge dommen fra Solna Tingrett.

Hva er «Lejonen»? Kriminelt nettverk basert i Stockholms-området i Sverige, ifølge svenske aviser som Expressen og Aftonbladet.

Det er ukjent om nettverket fortsatt er aktivt

Svenske medier har omtalt nettverket en rekke ganger fra 2013 og frem til 2022

«Lejonen» har blitt omtalt i forbindelse med flere grove narkotika- og voldssaker

Påtalemyndigheten mente den gang at mannen tilhørte Lejonen som i 2013 og 2014 hadde vært del av en væpnet konflikt med andre kriminelle gjenger.

De viste til at mannen tidligere hadde blitt skutt.

Mannen nektet i retten for å være en del nettverket.

Advokat Lars Faye Ree, som er mannens forsvarer i bortføringssaken i Kristiansand, ønsker ikke å kommentere saken.

De fire mennene ble pågrepet på Sødal Terrasse, og er varetektsfengslet i fire uker. Foto: Tipser

«Springpojke»

Den siktede 30-åringen fra Sverige ble samme år dømt for grovt narkotikalovbrudd i en omfattende narkotikasak der 35 personer var tiltalt.

Mannen som da var 19 år gammel ble dømt til to år og tre måneder i fengsel på grunn av sin unge alder.

I dommen beskrives han som en «springpojke», eller løpegutt.

I retten hevdet aktoratet at flere av de 35 tiltalte var del av det kriminelle nettverket «Lejonen».

De mente blant annet at mannen hadde skrevet «Lejon» etterfulgt av navnet og postnummeret sitt i en celle. Han hevdet i retten at han ikke visste hvem som hadde gjort dette.

Den 30 år gamle mannen erkjente den gang i retten å ha solgt kokain ved flere anledninger, men nektet for å ha vært del av et nettverk.

Voldelig ungdom

De to svenske mennene som er siktet for å ha bortført en mann i Kristiansand søndag, er også dømt for å ha begått vold sammen tidligere.

De ble dømt for overfall, ulovlig tvang, grovt tyveri og ran allerede i 2010, ifølge en dom fra Solna Tingrett.

Den nå 31 år gamle mannen ble den gang straffet med 9 måneders lukket ungdomsomsorg.

Den 30 år gamle mannen måtte følge en ungdomskontrakt og gjøre 150 timer med ungdomstjeneste.

Politihelikopteret svirret over Sødal Terrasse i flere timer søndag. Foto: Kristin Olsen / NRK

«Internt oppgjør»

Politiet i Agder mener bortføringen fremstår som et internt oppgjør i et kriminelt miljø.

Men mannen i 20-årene som ble tatt med i bil mot sin vilje søndag mener de må ha tatt feil person.

Politiet ønsker ikke å kommentere mulige koblinger til «Lejonen».

– Politiet etterforsker saken for å kartlegge hva som har skjedd og hvem som er involvert. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan jeg ikke kommentere dette nærmere, sier Unn Hege Sørensen, leder av seksjon for etterforskning i Agder politidistrikt