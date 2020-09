– Den var helt skjelven og redd. Det er helt forferdelig at man kan gjøre sånt mot et lite dyr, sier Natalia Baardsen.

Hun skulle i skogen for å plukke bær sammen med svigermora, og hadde akkurat parkert bilen langs en øde landevei i kristiansandsområdet.

– Jeg hørte mjauing med én gang jeg kom ut av bilen, men det tok en stund før jeg fant den. Den stod gjemt midt i blåbærlyngen og virket veldig stresset.

Naboer fant flere kattunger

Hun tok med seg den lille røde og hvite bylten hjem, og begynte straks og ringe rundt i nabolaget for å høre om det var noen som savnet katten.

Da fikk hun vite at det var funnet ytterligere to små kattunger i dagene før.

I løpet av en uke ble det funnet til sammen fire kattunger i bygda. De hadde blitt dumpet én og én med en kilometers mellomrom.

Det er ikke første gang katter etterlates til seg selv i bygda. Flere av naboene forteller om eierløse katter som streifer rundt og blir magrere og magrere.

Det syns de er vondt å se på.

Natalia Baardsen var på vei til å plukke bær i skogen da hun hørte mjauing langs veikanten. Hun er glad for at kattene nå blir tatt vare på. Foto: privat

Blir politianmeldt

– Dette er en av de groveste sakene jeg har sett gjennom alle disse årene jeg har vært med i «gamet», sier Arnfrid Robstad, daglig leder i Dyrenes Beskytter Kristiansand (DBK).

De fikk selv tips om den fjerde kattungen, og fikk hentet den.

– Hadde vedkommende i hvert fall dumpet alle kattungene sammen, hadde de kanskje ikke blitt så redde, og de hadde blitt lettere å finne, sier hun.

Fredag kveld la de ut en etterlysning på Facebook, der de utlovet en dusør på 25.000 kroner til den som kunne komme med opplysninger om eieren av kattungene.

Eieren tok raskt kontakt med Dyrenes Beskytter i Kristiansand. Vedkommende angret dypt, og forklarte handlingene med en fortvilet livssituasjon. Dusøren ble aldri utbetalt.

Tre av kattungene er nå tatt hånd om av organisasjonen Pus i Hus i Vennesla. Den siste hadde medfødte misdannelser, og ble avlivet.

DBK og Pus i Hus sier de vil anmelde katteeieren i løpet av uka.

Daglig leder i Dyrenes Beskytter Kristiansand Arnfrid Robstad, sier dette er den verste dumpingen hun har hørt om. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kattedumping et stort, nasjonalt problem

Dyrebar.no er Norges største tjeneste for registrering av kjæledyr som er savnet eller funnet.

I den nasjonale databasen er 2683 kjæledyr registrert savnet per i dag. 1276 kjæledyr er registrert som funnet, og bor hos en midlertidig eier.

I Norge er det katter som utgjør den største delen av kjæledyr som er på avveie.

Det kan lederen av Pus i Hus i Vennesla bekrefte.

Siden oppstart for to måneder siden har de tatt imot drøyt 30 katter. Leder Inger Lise Eriksen anslår at over halvparten av dem er bevisst dumpet eller etterlatt.

– En ungkatt vi har hos oss ble funnet på en øy i skjærgården etter sommeren. Ingen av hytteeierne ville vedkjenne eierskap til den, men den har jo ikke kjørt båt alene ut på øya.

Inger Lise Eriksen leder organisasjonen Pus i Hus i Vennesla. Hun syns det er hjerteskjærende at så mange katter dumpes hvert år, til tross for økt fokus på dette. Foto: Privat

Eriksen jobber på en dyreklinikk, og har engasjert seg i dyrevern i mange år. Hun mener dumping av katter er det samme som dyremishandling.

– Kattene blir utsatt for store lidelser. En katt klarer seg ikke på egen hånd, det viser seg gang på gang.

Hun mener det trengs en holdningsendring til katter.

– I noen tilfeller ligger det jo en menneskelig tragedie bak. Men i andre tilfeller er det likegyldighet, – det virker som en enkel løsning der og da.