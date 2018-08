Katten Nusse måtte avlives – mener det skyldes feilprodusert fôr

– Nusse ble elleve år. Antakelig på grunn av fôret fra Felleskjøpet, ble hun ikke eldre, sier Anne Kristine Thompson.

– Det høres kanskje rart ut, men hun betydde alt for oss, og jeg savner henne veldig. Jeg pleide å ha henne i sengen min, så jeg savner sengekameraten min.

– Hun ble fryktelig dårlig

For et par uker siden ble Nusse avlivet.

Katten hadde i noen år fått kattemat fra Felleskjøpet. Da katteeier Thompson fra Mandal i sommer kjøpte en ny sekk med det vanlige kattefôret, merket hun raskt at Nusse ble dårlig.

– GRUSOMT: – Det var grusomt å se hvor syk Nusse ble, sier katteeier Anne Kristine Thompson. På veggen bak henne henger et bilde av den hvite katten Nusse. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Nusse var i full vigør før vi kjøpte den sekken med fôr. Hun hadde vært ute, hun malte og koste seg. Etter at vi ga henne mat fra den nyinnkjøpte sekken, ble hun fryktelig dårlig. Hun ville bare ligge stille på ett sted, var slapp og fikk diaré. Ifølge dyrlegen var vitale organer svekket. Det var grusomt, sier Thompson.

Kaller tilbake 20.000 sekker med dyrefôr

Nusse hadde trolig spist kattemat fra en av de rundt 20.000 sekkene med dyrefôr som er rammet av en produksjonsfeil og nå kalles tilbake fra butikkene.

Flere katte- og hundeeiere har meldt om symptomer som diaré og utmattethet.

– Vi har hatt en feilproduksjon på enkelte produkter fra merkene Appetitt, Lab og Matmons. Det er altså to hundefôr og ett kattefôr. Det er vi selvfølgelig veldig lei oss for. Vi vet at kjæledyrene betyr enormt mye for dem som eier dem, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet til NRK.

BEKLAGER: – Vi er veldig lei oss for feilen, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet. Han oppfordrer alle kunder til å sjekke om de har dyrefôr som er rammet av feilen. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Det skyldes en menneskelig svikt. Det har rett og slett vært feil råvare på feil sted i produksjonen, slik at det er blitt for mye magnesium i fôret, sier han.

Felleskjøpet har på sine nettsider lagt ut en oversikt over hvilke produkter som er rammet av feilen, og som er tilbakekalt.

Thompson har kastet emballasjen og kan derfor ikke sjekke at fôret kom fra det partiet som nå er tilbakekalt.

– I utgangspunktet er sekkene distribuert bredt og kjørt ut i hele systemet vårt. Etter at feilen ble oppdaget, er de aktuelle sekkene sperret på lageret eller holdt tilbake i butikken, men vi anbefaler alle kundene våre å sjekke oversikten over hvilke produkter som er rammet, sier Skjennald.

– Der kan man se hvilke sekker det gjelder, slik at man kan være sikker på om man har en slik sekk i huset selv eller ikke. Har man kjøpt en sekk med dyrefôr, må man ta kontakt med oss eller butikken hvor man kjøpte det, slik at man får byttet det.

Felleskjøpet skal nå gjennomgå sine rutiner for kvalitetssikring.