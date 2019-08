katt skutt med hagle

Saken ble anmeldt til Søgne og Songdalen lensmannskontor i midten av juli.

Den mistenkte mannen har vært inne til avhør, men erkjenner ikke forholdet, ifølge lensmann Per Juell Larsen.

– Jeg håper at vedkommende blir straffet slik at det vises at man ikke kan gjøre sånn med andres kjæledyr, eller dyr i det hele tatt, sier matmor Kari Mette Arntzen.

– Jeg unner ingen å oppleve dette. Vi var veldig glade i Rex.

MÅTTE AVLIVES: Tre år gamle Rex måtte avlives etter å ha blitt skutt med hagle. Saken er anmeldt til politiet og en eldre mann er mistenkt. Foto: Privat

– Sorg i heimen

Katten kom hjem med beina slepende etter seg. Eieren mistenkte at det skyldtes en påkjørsel.

Røntgenbildene fra dyrlegen viste at katten hadde blitt skutt med hagle.



– Vi trodde ikke det vi hørte. Vi bare måpte, sier Arntzen.

Eierne ble rådet til å avlive Rex. Det var ingen andre muligheter.

– Det var skikkelig sorg i heimen da vi innså at vi måtte avlive ham.

TRIST SYN: – Det var en grusom opplevelse, sier eier Kari Mette Arntzen. Foto: Privat

Rex ble bare tre år gammel.

– Vi så for oss at vi skulle ha ham i mange år til. Han skulle jo leve hos oss fram til han døde en naturlig død. Det var ikke sånn vi hadde forestilt oss at han skulle ende livet sitt, stakkars.

MATMOR: Kari Mette Arntzen fra Søgne har vært i sorg etter å ha avlivet katten Rex. Nå har det kommet en ny katt i hus. – Det er den nye hjerteknuseren, smiler hun. Foto: Privat

– Det skjer regelmessig

Det er ikke sjelden Dyrevernalliansen får meldinger om katter som har blitt skutt.

– Det skjer regelmessig, dessverre, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Efskind.

Kaja Efskind i Dyrevernalliansen Foto: ihne pedersen

Hun mener det er viktig at politiet tar saken på alvor.

– Det er forebyggende i seg selv at politiet har fokus på kriminalitet mot dyr. Og det er i alles interesse å pågripe gjerningspersonen. De som skader dyr er ofte blottet for empati og gjør det gjerne igjen.

Saken fra Søgne er under etterforskning og skal vurderes av en politijurist.