Katrine og Kristine går for gull

«Lunde-tvillingene» går for gull når eliteserien i håndball starter denne helgen. Da tvillingene spilte for Vipers for 15 år siden ble det bronse og Europacupspill. Etter årevis med Larvikdominans tror både Kristine og Katrine på gull i serien i år: