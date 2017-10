Katapultsenter til Sørlandet

Regjeringen gir 21 millioner kroner til etableringen av et nasjonalt testsenter for fremtidens materialer i Kristiansand. Elkem står bak FutureMat, som får tildelingen gjennom ordningen Norsk katapult. – En stor dag for Sørlandet, sier næringsminister Monica Mæland.