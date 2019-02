– Alle bør finne sin plass i samfunnet. Jeg er så glad for at jeg har funnet min, sier Karl Richard Bie fra Arendal, som hadde gitt opp å få seg en jobb.

Du legger merke til sørlendingen dersom du møter han.

Det er ikke mange menn på hans alder som går med flosshatt, dobbeltspent uniformsjakke og stor skinnmappe på vei til jobb.

– Det er lenge siden jeg innså at jeg ikke kom til å passe inn i samfunnet, og at jeg like godt kunne være meg selv. Derfor går jeg kledd som i viktoriansk tid, tiden jeg identifiserer meg med, forklarer Bie.

Dagens antrekk: Karl Richard Bie på vei til jobb med flosshatt, dobbeltspent uniformsjakke og stor skinnmappe. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Fikk ikke jobb

Han har lenge vært fasinert av tiden fra 1837 til 1901, da dronning Viktoria regjerte i Storbritannia.

Dette, kombinert med diagnosen ADHD og elementer av Asperger syndrom, har gjort det vanskelig for sørlendingen å finne seg en jobb.

– Den verste følelsen for meg var å motta penger fra staten, uten å kunne gi noe tilbake. Jeg ville så fryktelig gjerne ha et arbeid.

Bie ga ikke opp og fikk til slutt hjelp da han oppsøkte Proflex, en bedrift som hjelper folk ut i jobb.

Da han dukket opp på kontoret til Jorunn Abusland, med flosshatt og uniform, tenkte hun:

– Hvordan skal jeg få deg ut i arbeid, du som har så lyst til å jobbe.

Karl Richard Bie på Næs Jernverk i Tvedestrand. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Så dukket muligheten opp

Hun skjønte at Bie hadde klare begrensninger, men at han også hadde kunnskaper få andre i vår tid har. Og plutselig dukket det opp en helt unik mulighet.

– Da Næs Jernverk i Tvedestrand trengte noen til å oversette gamle gotiske rettsprotokoller ble jeg lykkelig da jeg skjønte at det passet perfekt for Karl Richard.

Den snirklete skriften på gulna, tykt papir, innbundet i slitt lær, er enkel for Bie å forstå.

– Her handler det for eksempel om hva som skjedde da en arbeidet kastet en ung gutt oppi ovnen fordi han hadde stjålet maten hans, forklarer Bie, og blar i de gamle dokumentene.

– Det er så fint å føle at man er til nytte. Denne jobben gir meg så mye.

Karl Richard Bie oversetter gotisk skrift. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Tusenvis uten jobb

I dag er det rundt 180.000 i landet, som har såkalt nedsatt arbeidsevne.

Bare 50 000 av disse var på tiltak i fjor.

– Historien om Karl Richard Bie bekrefter at nesten alle passer inn. Man må bare finne bedrifter som evner å se muligheten, sier fungerende leder i Nav Kristiansand, Marianne Berntsen.

– Jeg skulle ønske enda flere bedrifter kunne bidra til å få flere av disse ut i jobb.