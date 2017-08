Karakterer motiverer elever med kort botid i Norge

Ordningen har etter en prøveperiode blitt et ordinært tilbud ved skolen.

– Erfaringene er gode, sier studierektor Liv Bjørnson.

Sam Eyde videregående skole i Arendal. Foto: Pål Tegnander/NRK

– Elever som har hatt kort botid i Norge har kommet inn ganske sent i ungdomsskoleløpet. De har krav på plass i videregående skole, men ikke alle har språklige forutsetninger for å kunne klare kravene som stilles i videregående skole. Derfor har vi sett muligheten for at de kan ta en grunnskoleeksamen. De går gjennom kjernepensumet fra ungdomsskolen en gang til, og får eksamen og karakterer i ungdomsskolefagene, sier Bjørnson.

Fikk ideen i Larvik

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lot seg imponere over pilotprosjektet i Larvik som nå inspirerer skoler flere steder i landet. Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Ideen til opplegget fikk arendalsskolen fra Thor Heyerdal videregående skole i Larvik. De har lenge hatt et spesielt opplegg for elever mellom 16 og 20 år med kort botid i Norge.

– De har høstet veldig positive erfaringer. Flere og flere skoler og fylkeskommuner så hva de fikk til, og det endte med en lovendring som gjorde at alle skoler som ønsker det, kunne starte. Det er i startgropa, men flere og flere skoler forsøker seg ut på dette, sier Bjørnson.

– Virker motiverende

Nå har altså svært mange elever tatt del i det samme opplegget på Sam Eyde videregående skole.

– Opplæringsloven sier at det skal være valgfritt, men de fleste har valgt å ta grunnskoleeksamen. Vi merker at de er mer motivert for skolearbeidet, og fraværet går også ned. De synes det er fint å ha reelle karaterer å vise til når de skal starte på ordinær videregående skole.

– Gir større faglig anerkjennelse

– Hvor viktig er det for disse elevene å få en karakter?

– Det er jo det med integrering at man ønsker å bli så lik sine klassekamerater som mulig. De ønsker å vise hva de kan og har stor kompetanse. Det eneste som står i veien, er språket. Da er det godt å ha et reelt vitnemål å vise til. Det gir større faglig anerkjennelser enn når du bare har et ark hvor det står at du har deltatt i undervisningen.

Bjørnson tror ordningen er kommet for å bli.

– Ja, vi tror det. Loven åpner for det. Og interessen for å delta er stor. Vi merker også at dette er en god måte å lære seg norsk på, sier studierektor Liv Bjørnson.