Kappkjørte på vei til danskeferga – det var den påsketuren

– Vi sto i ei busslomme da vi plutselig fikk se to biler komme i høy hastighet i forbikjøringsfeltet, sier politioverbetjent i Agder politidistrikt Sigbjørn Rygg.

Han og en kollega satt i en sivil tjenestebil utstyrt med både kamera og fartsmåler, da de så to biler suse forbi på E39 ved Søgne i Vest-Agder.

Politibetjentene fulgte etter og begynte å måle hastigheten på bilene foran.

– Begge hadde en gjennomsnittsfart på 117 kilometer i timen i 80-sonen, sier Rygg.

Kappkjørte med barn i bilen

Bak rattet satt to familiefedre fra Rogaland. Begge hadde med seg barn.

De var på vei til fergeterminalen i Kristiansand, der de skulle ta ferga Superspeed til Danmark på påskeferie.

Fedrene og barna skulle til fergeterminalen i Kristiansand. Så langt kom de aldri. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Da de ble stoppet hadde de 20 minutters kjøring igjen, i hvert fall hvis de hadde overholdt fartsgrensene.

Siden det denne gangen gikk altfor fort, gikk det som det måtte gå.

Begge mistet førerkortet. Og siden ingen andre i bilene hadde lov til å kjøre, måtte påsketuren til Danmark avlyses.

– De hadde sikkert gledet seg veldig til turen, men den spolerte vi, sier Rygg.

Han forteller om to fedre som ble lei seg, men som tok det hele med fatning.

Ifølge ham hadde de ikke noen grunn til å kjøre for fort. De hadde mer enn nok tid til å nå ferga.

Politioverbetjent Sigbjørn Rygg fulgte med på trafikken på E39 fra bilvinduet da han fikk øye på to biler som kjørte altfor fort. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Skjer med jevne mellomrom

Rygg sier at det ikke er første gang folk på vei til ferga i Kristiansand blir tatt for å kjøre for fort. Det skjer med jevne mellomrom.

Senest i går var det en annen som fikk svi for det.

Han mistet ikke førerkortet, men det gikk hardt utover lommeboka.

Boten var på 12 300 kroner.